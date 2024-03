SV Alberweiler und FC Bellamont starten mit Heimspiel

Jeweils mit einem Heimspiel beginnt für den SV Alberweiler und den FC Bellamont die Restrunde in der Frauenfußball-Landesliga II. Der Spitzenreiter Alberweiler empfängt im Topspiel den Tabellendritten Albeck (Sonntag, 11 Uhr), der FCB trifft zu Hause auf den Zweiten Granheim (Sonntag, 12.15 Uhr). Der SV Mietingen gastiert beim Schlusslicht Unterjesingen (Sonntag, 13 Uhr).

SV Alberweiler: Das Aus im WFV-Pokal vor Wochenfrist nagt laut SVA-Spielertrainerin Leonie Schick immer noch etwas an der Mannschaft. „Der Blick ist aber nach vorn gerichtet. Das Ziel lautet Aufstieg“, so die 27-Jährige. Das Topspiel in der Hessenbühl-Arena werde keine leichte Aufgabe. „Schon im Hinrundenspiel hat es uns Albeck sehr schwer gemacht. Der TSV ist immer torgefährlich“, sagt Schick. „Daher müssen und werden wir konzentriert ins Spiel gehen. Klares Ziel sind drei Punkte.“

Personelle Lage hat sich etwas verbessert

In der Hinrunde hatte der SVA (aktuell 10 Spiele/30 Punkte), bei dem es in der Winterpause keine personellen Veränderungen gab, letztlich mit 5:2 gegen Albeck gewonnen. Die personelle Lage habe sich etwas verbessert im Vergleich zur Vorwoche. Theresa Hauler kehre zurück in den Kader, so Schick.

FC Bellamont: Weder Zu- noch Abgänge gab es beim FC Bellamont, der auf Abstiegsrelegationsrang neun (11 Spiele/12 Punkte) steht, in der Winterpause zu verzeichnen. „Die Vorbereitung ist sehr durchwachsen gelaufen, weil wir fast immer verletzte oder kranke Spielerinnen hatten“, sagt FCB-Trainer Andreas Kiekopf. „In den Testspielen gab es auch nur zwei Siege, aber drei Niederlagen. Wir wissen aktuell nicht richtig wo wir stehen.“

Klarer Außenseiter gegen Granheim

Derzeit gebe es fünf langzeitverletzte Stammspielerinnen, die vermutlich für die komplette Saison ausfallen werden. „Daher wird es schwierig den Klassenerhalt zu erreichen. Wir werden bis zum Schluss aber alles dafür geben“, so der 38-Jährige. „Im Heimspiel gegen Granheim sind wir klarer Außenseiter. Wir werden aber alles reinwerfen, um dennoch zu punkten.“ In der Hinrunde unterlag der FCB in Granheim mit 1:2.

SV Mietingen: Keine Zugänge gab es beim SV Mietingen, derzeit Drittletzter (11 Spiele/7 Punkte), in der Winterpause. Demgegenüber steht mit Corinna Wenger (Karriereende) ein Abgang. „Die Vorbereitung ist insgesamt gut gelaufen. Die Spielerinnen haben gut mitgezogen. Die Mannschaft ist gut drauf“, sagt SVM-Spielleiterin Michaela Röhrer. In vier Testspielen verbuchte Mietingen vier Siege. „Das war wichtig. Das hat die Stimmung gleich gehoben“, so Trainer Roland Dwornik.

Klassenerhalt ist klares Ziel

Den Klassenerhalt formuliert der SVM als klares Ziel. „Dafür werden wir alles tun. Ich glaube, dass die Mädels drin bleiben werden, auch wenn es schwer wird“, sagt Röhrer. „Im Auftaktspiel beim Tabellenletzten SV Unterjesingen muss ein Sieg her, um auf Kurs zu bleiben.“ Im Hinrundenspiel hatte sich Mietingen mit 0:0 vom kommenden Gegner getrennt.

Frauenfußball-Landesliga II: Wechsel in der Winterpause 2023/24