SV Alberweiler startet mit Kantersieg

Der SV Alberweiler hat zum Start der Restrunde in der Frauenfußball-Landesliga II zu Hause einen Kantersieg eingefahren. Bellamont verlor das Heimspiel gegen Granheim. Mietingen punktete im Duell der Kellerteams in Unterjesingen.

SV Alberweiler - TSV Albeck 7:0 (4:0). Gleich zu Beginn hielten die Gastgeberinnen das Tempo hoch und gingen in Minute elf durch Julia Kopf in Führung. Kurz darauf erhöhte Melanie Geiselhart (13.) zum 2:0. Jennifer Röding (20., 37.) erzielte mit einem Doppelpack den verdienten 4:0 Halbzeitstand. Auch in Hälfte zwei war der SVA spielbestimmend und baute die Führung durch Nina Seitz weiter aus (56.). In der Folge schwand die Konzentration der Gastgeberinnen, woraus einige Ungenauigkeiten und Fehlpässe resultierten. Erst kurz vor Spielende setzten Tamara Würstle (86.) und Melanie Geiselhart (90.) zum insgesamt elften Saisonsieg. Am kommenden Sonntag empfängt der SV Alberweiler die Spvgg. Berneck/Zwerenberg (Anstoß: 13 Uhr).

FC Bellamont - SV Granheim 0:2 (0:2). Obwohl die Gäste als Favorit galten, konnte der FCB mit einer kämpferischen Leistung gut dagegenhalten. Aufgrund einer nicht konsequenten Verteidigung erzielte Tatjana Kopp in der 25. Minute das 0:1 für den SV Granheim. In der 37 Minute erhöhte Chantal Fath per Handelfmeter auf 0:2. Der FCB kam gestärkt aus der Halbzeit, konnte jedoch keine klaren Torchancen herausspielen. Die Gäste hatten weitere Gelegenheiten die Führung auszubauen, diese vereitelte aber die starke FCB-Torhüterin Emily Wart. Nun gilt es für Bellamont an diese Leistung anzuknüpfen, um im nächsten Spiel am Sonntag, 17. März (Anstoß: 11 Uhr), bei der SG Altheim erstmals in diesem Jahr im Kampf um den Klassenerhalt zu punkten.

SV Unterjesingen - SV Mietingen 2:2 (0:2). Beim Tabellenletzten erwischte Mietingen einen perfekten Start und führte bereits nach zwei Minuten durch Treffer von Jessica Ganz (1., 2.) mit 2:0. Nachdem der SVM die ersten 20 Minuten bestimmt hatte, verzeichnete der SVU danach einige gute Torchancen durch Lina Bleif. Diese führten aber zu nichts Zählbarem, auch weil SV-Keeperin Julia Bailer auf dem Posten war. Kurz vor der Pause verpasste Doreen Arnold (43.) das 0:3. In der ausgeglichenen zweiten Hälfte vergab Leonie Miller (65.) für Mietingen eine klare Torchance und für den SVU Bleif (77.). Bleif (80.) erzielte dann aber doch das 1:2 und kurz darauf traf Leni Schröders (84.) zum verdienten 2:2-Endstand. Am nächsten Sonntag (Anstoß: 11 Uhr) empfängt Mietingen nun den SC Unterzeil-Reichenhofen.