SV Alberweiler I gewinnt Bezirkshallenmeisterschaft

Der SV Alberweiler I hat sich den Titel bei der Bezirkshallenmeisterschaft der Frauen gesichert. Der Fußball-Landesligist besiegte im Finale in der Biberacher Wilhelm-Leger-Halle den Bezirksligist SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz mit 1:0.

Überraschung in der Endabrechnung

Auf eine gelungene Bezirkshallenmeisterschaft konnte Turnierleiterin Sonja Braunger bei der Siegerehrung zurückblicken. Es gab keine größeren Verletzungen, der FC Wacker Biberach mit Cheforganisator Jens Carstensen war ein guter Gastgeber und es gab meist spannende Spiele.

Schon in der Vorrunde war zu sehen, dass sich die Mannschaften aus der Bezirksliga nicht verstecken möchten. Nur die SGM Alberweiler II/Warthausen II und die zweite Mannschaft des FC Wacker Biberach taten sich naturgemäß schwer, wobei sie immer versuchten, im Rahmen ihrer Möglichkeiten dagegenzuhalten.

Überraschend landete der Landesligist FC Bellamont in der Endabrechnung nur auf Platz fünf und konnte sich somit nicht fürs Halbfinale qualifizieren. Schon in der Vorrunde überraschte der Bezirksligist SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz in Gruppe zwei mit dem ersten Platz und konnte sogar den Landesligisten SV Alberweiler I hinter sich lassen. In der Gruppe eins glänzte der Regionenligist TSV Warthausen mit der optimalen Ausbeute von neun Punkten und 10:0 Toren. Den zweiten Rang eroberte der FC Wacker Biberach I.

Enges zweites Halbfinale

Nach einer kurzen Pause wurden die beiden Halbfinals ausgetragen. Im ersten Halbfinale standen sich der TSV Warthausen und der SV Alberweiler I gegenüber. Zwei schnelle Tore in nicht mal einer Minute brachten den SVA I schnell auf die Siegerstraße. Warthausen erholte sich von dem Doppelschlag nicht mehr und musste noch ein drittes Tor hinnehmen.

Viel enger wurde es im zweiten Halbfinale zwischen der SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz und dem FC Wacker Biberach I. In einem ausgeglichenen Spiel stand es nach zwölf Minuten 0:0. Im anschließenden Siebenmeterschießen behielt die SGM mit 4:3 die Oberhand.

FC Wacker I siegt im Siebenmetschießen

Auch die Partie um den siebten Platz zwischen der SGM Alberweiler II/Warthausen II und dem FC Wacker Biberach II wurde nach einem 0:0 im anschließenden Siebenmeterschießen mit 3:2 für den FC Wacker II entschieden. Eindeutig war das Platzierungsspiel um Rang fünf. Der FC Bellamont gewann mit 4:0 gegen den Bezirksligist SGM Dettingen/Kirchberg.

Wieder eine ganz enge Geschichte war die Begegnung im kleinen Finale zwischen dem TSV Warthausen und dem FC Wacker Biberach I. Mit einem gerechten 1:1 endete die reguläre Spielzeit. Im anschließenden Siebenmetschießen hatte dann der FC Wacker Biberach I klar die besseren Nerven und siegte mit 3:1.

Frühes 1:0 entscheidet

Im Endspiel standen sich der SV Alberweiler I und die SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz gegenüber. Beide Teams waren schon in der Gruppenphase aufeinandergetroffen (1:0 für die SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz). Alberweiler I ging im Finale frühzeitig mit 1:0 in Führung, was zugleich das erste Gegentor aus dem Feld für die SGM bedeutete.

Danach hatte der SVA I noch zwei gute Möglichkeiten, aber das war es dann. Der SV Alberweiler I versuchte die knappe Führung über die Zeit zu bringen, was am Ende auch gelang. Allerdings wurden die Illertaler immer stärker und hätten mit etwas Glück auch noch den Ausgleich erzielen können.

Mehr als zufriedene Finalisten

SGM-Trainer Thomas Gropper war letztlich mehr als zufrieden mit dem zweiten Rang. „Wir haben uns als Bezirksligist hervorragend geschlagen“, sagte er.

Auch der Trainer des Turniersiegers, Ulli Unterweger, war zufrieden: „Nach vielen Absagen haben wir mit einer ganz jungen Mannschaft am Ende doch noch gewonnen.“

Alle Ergebnisse im Überblick

Bezirkshallenmeisterschaft der Frauen

Vorrundengruppe 1: SGM Alberweiler II/Warthausen II - FC Wacker Biberach I 0:4, SGM Dettingen/Kirchberg - TSV Warthausen 0:3, FC Wacker Biberach I - SGM Dettingen/Kirchberg 1:0, SGM Alberweiler II/Warthausen II - TSV Warthausen 0:6, SGM Dettingen/Kirchberg - SGM Alberweiler II/Warthausen II 1:0, TSV Warthausen - FC Wacker Biberach I 1:0. Tabelle: 1. TSV Warthausen 9 Punkte/10:0 Tore, 2. FC Wacker Biberach I 6/5:1, 3. SGM Dettingen/Kirchberg 3/1:4, 4. SGM Alberweiler II/Warthausen II 0/0:11.

Vorrundengruppe 2: SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz - FC Wacker Biberach II 1:0, SV Alberweiler I - FC Bellamont 2:1, FC Wacker Biberach II - SV Alberweiler I 0:5, SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz - FC Bellamont 2:0, SV Alberweiler I - SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz 0:1, FC Bellamont - FC Wacker Biberach II 0:0. Tabelle: 1. SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz 9 Punkte/4:0 Tore, 2. SV Alberweiler I 6/7:2, 3. FC Bellamont 1/1:4 Tore, 4. FC Wacker Biberach II 1/0:6.

Spiel um Platz 7: SGM Alberweiler II/Warthausen II - FC Wacker Biberach II 2:3 nach Siebenmeterschießen (0:0).

Spiel um Platz 5: SGM Dettingen/Kirchberg - FC Bellamont 0:4.

Halbfinale: TSV Warthausen - SV Alberweiler I 0:3, SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz - FC Wacker Biberach I 4:3 nach Siebenmeterschießen (0:0).

Spiel um Platz 3: TSV Warthausen - FC Wacker Biberach I 1:3 nach Siebenmeterschießen (1:1).

Finale: SV Alberweiler I - SGM Kirchberg 1:0.

Endstand: 1. SV Alberweiler I, 2. SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz, 3. FC Wacker Biberach I, 4. TSV Warthausen, 5. FC Bellamont, 6. SGM Dettingen/Kirchberg, 7. FC Wacker Biberach II, 8. SGM Alberweiler II/Warthausen II.