SV Alberweiler fährt sechsten Saisonsieg ein

Der SV Alberweiler hat in der Frauenfußball-Landesliga II den sechsten Sieg im sechsten Spiel gelandet. Der FC Bellamont verlor auswärts. Der SV Mietingen spielte 0:0.

SV Oberreichenbach ‐ FC Bellamont 3:1 (2:1). Die Partie begann unglücklich für den FCB, ein Tor von Mara Eschbach (2.) wurde vom Schiedsrichter nicht anerkannt. Die Entscheidung störte die Bellamonterinnen in ihrem Spielfluss, was die Gastgeberinnen zu nutzen wussten. Jana Albrecht traf zum 1:0 für Oberreichenbach. Ebenfalls eine nach Ansicht des FCB Fehlentscheidung des Schiris führte zum 2:0 durch Jana Albrecht (49.). Die zweite Halbzeit verlief relativ ausgeglichen. Eschbach (81.) traf zum 1:2-Anschlusstreffer. Tabea Bott (90.) markierte den 3:1-Endstand. Am kommenden Sonntag empfängt der FC Bellamont um 13.15 Uhr Unterjesingen.

SV Alberweiler ‐ SG Altheim 2:0 (0:0). Gegen einen kompakt agierenden und sehr disziplinierten Gegner tat sich der SVA lange Zeit schwer in der heimischen Hessenbühl-Arena. Die erste Halbzeit war von einigen individuellen Fehlern der Gastgeberinnen und Ungenauigkeiten im Abspiel geprägt. Die SG Altheim legte eine hohe Laufbereitschaft an den Tag und machte die Räume eng, sodass es kaum zu nennenswerten Torchancen auf beiden Seiten kam. In Durchgang zwei übernahm der SVA komplett die Kontrolle und bei Altheim schwanden zunehmen die Kräfte. Lara Kutscher (60.) brachte den SVA nach einer guten Kombination in Führung. Kutscher (68.) war es auch, die für den 2:0-Endstand sorgte. Am kommenden Sonntag gastiert der SVA beim VfL Munderkingen (Anstoß: 11 Uhr).

SV Mietingen ‐ Spvgg. Berneck/Zwerenberg 0:0. In einer körperbetonten Partie war Mietingen zwar überwiegend spielbestimmend, kam aber erneut nur zu einem torlosen Remis. Die erste Torchance hatte Johanna Dwornik (10.), die nach einer Flanke mit einem Volleyschuss an der reaktionsschnellen Gästetorhüterin scheiterte. Diese parierte auch die nächste Mietinger Großchance, nachdem Leonie Miller (30.) nach einem feinen Dribbling abgeschlossen hatte. Nach dem Seitenwechsel bestimmte wieder der SVM das Spiel und kam zu weiteren Torchancen. Die beste Möglichkeit hatte Jessica Ganz (58.), die von Leonie Miller und Lena Winter freigespielt worden war, eine Gästespielerin klärte auf der Torlinie. Die letzte halbe Stunde verlief ausgeglichen und ohne nennenswerte Höhepunkte. Der SVM gastiert nun am kommenden Sonntag (Anstoß: 11 Uhr) beim TSV Sondelfingen.