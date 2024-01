Eigentlich war ihr Plan, noch mindestens bis Herbst 2024 zu praktizieren. Nun hat Susanne Forschner-Dannecker ihren Zahnarztkittel schon zum Jahresende an den Nagel gehängt. Es seien gesundheitliche Gründe, die sie zu diesem Schritt zwingen, sagt sie.

46 Jahre lang war Susanne Forschner-Dannecker in Biberach als Zahnärztin tätig. Mit Wilfried Forschner hatte sie noch bis September die gemeinsame Praxis am Köhlesrain geführt. Dieser hatte sich zum 1. Oktober in den Ruhestand verabschiedet, nachdem mit der aus Biberach stammenden Zahnärztin Sarah Romer nach längerer Suche eine Nachfolge gefunden worden war.

Ich habe ja noch meine Psychotherapiepraxis. Diese Doppelbelastung wurde in den vergangenen drei Monaten zunehmend schwieriger. Susanne Forschner-Dannecker

Psychotherapiepraxis führt sie weiter

Susanne Forschner-Dannecker hatte eigentlich geplant, noch bis mindestens Herbst 2024 stundenweise in der Praxis mitzuarbeiten. Kurz vor Weihnachten fiel jedoch der Entschluss, ihre Tätigkeit bereits mit dem Jahreswechsel zu beenden. „Ich habe ja noch meine Psychotherapiepraxis. Diese Doppelbelastung wurde in den vergangenen drei Monaten zunehmend schwieriger“, sagt sie.

Da war für mich klar: Es geht nicht mehr weiter. Susanne Forschner-Dannecker

Hinzu komme, dass ihr die Zahnarzttätigkeit aufgrund einer Arthroseerkrankung in Schultern und Händen zunehmend schwerer gefallen sei. Kürzlich sei auch noch eine Diagnose hinzugekommen, die ihr Sehvermögen betreffe. „Da war für mich klar: Es geht nicht mehr weiter.“ Sie werde sich nun auf ihre Psychotherapiepraxis konzentrieren: „Das kann ich auch mit einer kaputten Schulter und einem nicht ganz intakten Auge.“

Abschied fällt ihr schwer

Leid tue es ihr für all ihre Patienten, denen sie eigentlich versprochen hatte, 2024 auf jeden Fall noch weiter zu machen. „Für manche tut es mir sogar sehr leid. Die werde ich auch noch persönlich anrufen.“ Susanne Forschner-Dannecker hatte sich vor allem auf die Behandlung von Angstpatienten spezialisiert.

Auch ihr selbst falle der Abschied von der Zahnarzttätigkeit schwer. „Ich habe immer für diesen Job gebrannt und bin jeden Tag gerne zur Arbeit gegangen - außer wenn mal wieder die EDV-Anlage abgestürzt ist“, meint sie lächelnd.

Immerhin werde ich in drei Monaten 70. Susanne Forschner-Dannecker

Neben dem Ausbau ihrer Psychotherapiepraxis will sie sich künftig auch mehr Zeit für ihr Privatleben nehmen. „Immerhin werde ich in drei Monaten 70.“ So plant sie, außerhalb der üblichen Urlaubszeiten mit dem Wohnmobil in Skandinavien unterwegs zu sein.