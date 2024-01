Das Online-Beratungsangebot U25 für Jugendliche und junge Erwachsene in Krisen und mit Suizidgedanken hat auch gut 20 Jahre nach seinem Start nicht an Relevanz verloren. Das verdeutlichen sowohl die bundesweite Zunahme an Suiziden als auch die vielen Ratsuchenden am Biberacher U25-Standort.

10.119 Menschen starben nach Angaben des Statistischen Bundesamts 2022 in Deutschland an Suizid. Das waren fast zehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor (9215) und erstmals seit 2015 wieder mehr als 10.000. Jünger als 25 Jahre waren 482 Menschen. Das U25-Team will junge Menschen vor diesem Schicksal bewahren.

Ratsuchende werden auf elf Standorte in Deutschland verteilt

Einer von elf U25-Standorten in Deutschland ist Biberach. Unter der Trägerschaft der Caritas Biberach-Saulgau sorgen Daniela Fiedler, Julia Tietze und Nelli Wilhelm gemeinsam mit derzeit 24 ehrenamtlichen Peerberatern dafür, dass junge Menschen mit ihren Sorgen nicht allein sind. Um 149 Ratsuchende, fünf mehr als im Jahr zuvor, kümmerten sich die Peerberater im vergangenen Jahr und schrieben ihnen insgesamt 1490 Nachrichten. Dabei erfolgt die Kommunikation auf beiden Seiten völlig anonymisiert.

Auffallend war, dass dieses Mal viele aus dem Ausland geschrieben haben, zum Beispiel aus der Schweiz und aus Liechtenstein und auch jemand, der mit seiner Familie nach Spanien gezogen ist. Julia Tietze

Nach Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg waren Essstörungen das dominierende im Jahr 2022. „2023 war dagegen wahnsinnig vielfältig“, berichtet Daniela Fiedler. Neben Essstörungen hätten Sucht und sexuelle Orientierung die meisten Ratsuchenden beschäftigt.

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren gab es beim Alter der Ratsuchenden kaum noch Ausreißer nach unten, die meisten seien 13 und älter gewesen. Von den 149 Kontakten kamen etwa 100 im vergangenen Jahr neu hinzu. „Auffallend war, dass dieses Mal viele aus dem Ausland geschrieben haben, zum Beispiel aus der Schweiz und aus Liechtenstein und auch jemand, der mit seiner Familie nach Spanien gezogen ist“, sagt Julia Tietze.

Sechs Ehrenamtliche schließen Ausbildung ab

Die Ratsuchenden werden per Zufallsprinzip auf die elf U25-Standorte verteilt. Innerhalb von zwei Tagen erfolgt nach der ersten Kontaktaufnahme eine Reaktion des Peerberaters. Noch in diesem Monat schließen sechs weitere Berater ihre Ausbildung ab, sodass dann insgesamt 30 Ehrenamtliche im Einsatz sein werden.

Die nächste Ausbildung startet dann im Frühjahr. Bis auf drei Präsenztermine in Biberach und Bad Saulgau findet der Kurs online statt.

Das U25-Team wartet jedoch nicht nur darauf, dass sich Hilfesuchende melden. Seit Jahren besuchen die Mitarbeiterinnen auch Schulen und bieten dort Präventionsveranstaltungen an. Die große Nachfrage und Rückmeldungen von Schulsozialarbeitern zeigen ihnen, wie präsent das Thema ist.

„Wir hatten schon zu Beginn des Schuljahres so viele Anfragen, dass wir fast ausgebucht waren“, sagt Julia Tietze. Um die große Nachfrage in der Caritas-Region Biberach-Saulgau abdecken zu können, werden mit einem Termin manchmal auch mehrere Schulklassen und ganze Jahrgangsstufen abgedeckt.

Werbeaktion in den Bussen der Stadtwerke Biberach

Die Hoffnung, das Präventionsangebot mithilfe einer Multiplikatorenschulung erweitern zu können, zerschlug sich allerdings. „Da hatten wir leider nur wenig Resonanz“, sagt Julia Tietze. Interesse meldeten unter anderem fünf Siebtklässler aus zwei Bad Buchauer Schulen an. Um die Bereitschaft der Schüler zu honorieren, wird das U25-Team ihnen im kleinen Rahmen eine Fortbildung anbieten.

Eines der wichtigsten Anliegen von U25 ist es, möglichst viele junge Menschen zu erreichen und sie zu ermuntern, über ihre Probleme zu sprechen. „Das ist essenziell, damit fällt eine große Last von den Menschen“, betont Julia Tietze. Seit Sonntag trägt eine gemeinsame Aktion mit den Stadtwerken Biberach dazu bei, dass Beratungsangebot und Peerausbildung eine größere Aufmerksamkeit erfahren. „Die Stadtwerke stellen uns für vier Wochen die Werbeflächen in ihren Bussen zur Verfügung“, freut sich Daniela Fiedler über die Unterstützung.

Projektförderung läuft aus

Sorge bereitet dem U25-Team derweil, dass die Bundesförderung für das Beratungsangebot Ende dieses Jahres ausläuft. Bisher teilen sich das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Landkreis Biberach die Kosten. Nun hoffen die Mitarbeiterinnen, dass das Angebot auch über 2024 in dem bisherigen Umfang aufrechterhalten werden kann.