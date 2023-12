Studierende geben HBC sehr gute Noten

Zu den besten Fakultäten für Betriebswirtschaftslehre an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) im Südwesten Deutschlands zählt die der Hochschule Biberach (HBC). Das ist das Ergebnis des CHE-Hochschulrankings 2023/24 mit seinen aktuellen Ergebnissen zum Masterstudium. Gewertet wurden in der Analyse des Centrums für Hochschulentwicklung die Biberacher Master-Programme BWL Bau und Immobilien sowie BWL Energiewirtschaft. Dies teilt die HBC mit.

In dem Vergleich der Masterangebote werden je nach Fach bis zu 15 Kriterien - Studierendenurteile und Fakten - ausgewiesen. Die Studierenden bewerten neben der allgemeinen Studiensituation unter anderem den Übergang zum Master, das Lehrangebot, die Betreuung und Unterstützung im Studium, digitale Lehrelemente sowie die Praxisorientierung und Forschungsorientierung in der Lehre.

Die Biberacher Studierenden bewerten besonders die allgemeine Studiensituation (4,7), die Betreuung (4,7) sowie die Forschungsorientierung (4,5) und das Lehrangebot insgesamt (4,4) als besonders gut - besser als an vergleichbaren Hochschulen. „Die verschiedenen Aspekte, die die Studierenden besonders hoch bewertet haben, ergänzen sich: ein gutes, gerade im Master-Studium auch forschungsorientiertes Studium, sowie Lehrende, die auf ihre Studierenden und deren Bedürfnisse und Erwartungen eingehen - all das können wir in Biberach bieten“, so Professor Stefan Ulreich, Studiendekan für die Lehreinheit Energiewirtschaft. Als besonders wichtige Aussage empfindet er die „Kategorie Kritikfähigkeit/Bereitschaft für Verbesserungsvorschläge der Lehrenden“. Auch hier schneidet die HBC sehr gut ab mit 4,6 im Vergleich zu 4,3 Punkten, die das CHE als Durchschnittswert ermittelte.

In der Lehreinheit Bau und Immobilien, die Prof. Thoms Beyerle als Studiendekan verantwortet, wünschen sich die Master-Studierenden Kontakt zu attraktiven Arbeitgebern. Projektarbeiten mit starkem Praxisbezug stellen ihn her. Auch die Abschlussarbeiten entstehen in enger Zusammenarbeit mit Unternehmen und gleichzeitig unter forschungsorientierten Fragestellungen.

Beide Branchen sind Schlüsselfelder der Zukunft. „Es geht um nicht weniger als die zentrale Frage, wie der dringend benötige Infrastrukturausbau bewältigt werden kann, nicht nur in Deutschland“, so Ulreich.