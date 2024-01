Studienreise ins Saarland und nach Metz

Die Katholische Erwachsenenbildung Biberach/Saulgau bietet eine fünftägige Studienreise zu Geschichte, Landschaft und Kultur ins Saarland und die französische Stadt Metz an. Termin ist von von Pfingstmontag, 20. Mai, bis Freitag, 24. Mai.

Schon seit mehr als 45 Jahren bietet die Katholische Erwachsenenbildung jährlich eine mehrtägige Studienreise an. Das Programm der Reise im Mai 2024 führt laut der Pressemitteilung in eine von Reiseveranstaltern kaum besuchte Gegend und ist altersgerecht gestaltet. Schwerpunkte der Reise sind das Hambacher Schloss, Saarbrücken und die Völklinger Hütte, die Abtei St. Mauritius in Tholey, die römische Villa Borg, die Saarschleife bei Mettlach, die französische Stadt Metz und auf der Heimreise das Städtchen Wissembourg.

Alle Eintritte und Führungen sind im Reisepreis enthalten. Die Unterbringung erfolgt in einem guten Hotel am Rand der Altstadt in Saarbrücken. Nähere Auskunft und Anmeldung bis 15. Februar beim Reiseleiter Franz Gleinser unter der Telefonnummer 07355/7293. Nach Anmeldung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das ausführliche Programm.