Streit: Anwohner müssen Standbetreibern Strom und Wasser bereitstellen

Zum Bild des Biberacher Schützenfests gehören neben den vielen Veranstaltungen in der Stadt und dem Rummel auf dem Gigelberg, auch die Essens- und Getränkestände in der Consulentengasse. Denn hier tummeln sich die Menschen zehn Tage lang bis tief in die Nacht und feiern. Für Gastronomen eine gute Einnahmequelle, deshalb sind die Standplätze auch heiß begehrt, die von der Stadt jährlich vergeben werden. Das Problem: Die passende Infrastruktur wie beispielsweise ein Strom- und Wasseranschluss wird von der Stadt nicht bereitgestellt. Hier sind die Anwohnerinnen und Anwohner gefordert. Und die finden das teilweise unzumutbar.

Ute Billwiller hat sich deshalb vor Kurzem mit einem Schreiben an die Stadtverwaltung, den Gemeinderat, die Schützendirektion und auch die Redaktion der „Schwäbischen Zeitung“ gewandt, um auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Im städtischen Mitteilungsblatt „Biberach Kommunal“ wurde jüngst die Ausschreibung der Stände beworben. Was Ute Billwiller daran stört: „Um Strom und Wasser muss sich der Standbetreiber selbst kümmern. Dies hat zur Folge, dass die Anlieger gefordert sind, diese Infrastruktur den Betreibern zur Verfügung zu stellen“, heißt es in ihrem Schreiben. Diese Regelung sei mit den Anliegern nicht abgesprochen und für diese unzumutbar, findet Ute Billwiller.

Hier, an der Ecke Wielandstraße, gibt es einen Verteilerkasten, der ohne Probleme genutzt werden könnte. Ute Billwiller

In der Vergangenheit hatte Ute Billwiller, die im Bereich Consulentengasse drei Häuser besitzt, bereits Kontakt zum städtischen Ordnungsamt und regte an, etwas zu verändern. Ohne Erfolg. Denn auch für das Schützenfest 2024 war wieder ausgeschrieben, dass die Stände ohne Infrastruktur bereitgestellt werden. Für Ute Billwiller und ihren Mann Alfred unverständlich: „Hier, an der Ecke Wielandstraße, gibt es einen Verteilerkasten, der ohne Probleme genutzt werden könnte“, so die beiden Biberacher. „Als hier die große Baustelle war, wurde der Strom auch von dort bezogen.“

Ich sehe aktuell keinen Grund, daran etwas zu ändern und als Stadt da noch eine zusätzliche Infrastruktur aufzubauen. OB Norbert Zeidler

Dabei sei es auch keinesfalls so, dass sie die Standbetreiber nicht unterstützen würden: „Wir machen das seit Jahren, aber wir sind auch fast die einzigen in der Straße“, sagt Ute Billwiller. „Wir finden, wenn die Stadt für die Stände schon eine nicht allzu geringe Nutzungsgebühr erhebt, dann doch bitte inklusive der notwendigen Infrastruktur.“

Stadt sieht keinen Grund für Veränderungen

Das Schreiben von Ute Billwiller war am vergangenen Donnerstag auch Thema im Gemeinderat. Wie man denn mit dem Thema umgehen wolle, fragte SPD-Rätin Gabriele Kübler. Er habe den von der Bürgerin geschilderten Sachverhalt bislang noch nie als ein Problem wahrgenommen, antwortete Oberbürgermeister Norbert Zeidler. „Aus meiner Sicht hat das immer wunderbar geklappt.“

Wenn sich Standbetreiber und Anwohner einig seien, müsse die Stadtverwaltung nicht immer alles wissen. „Ich sehe aktuell keinen Grund, daran etwas zu ändern und als Stadt da noch eine zusätzliche Infrastruktur aufzubauen“, so der OB. Man sorge bereits jetzt schon für Toiletten und den Sicherheitsdienst. Die Stadtverwaltung solle zumindest das Gespräch mit der Anwohnerin suchen, empfahl CDU-Stadtrat Friedrich Kolesch.

Mittlerweile hat Ute Billwiller ein Schreiben des Ordnungsamts erhalten. Laut diesem befinde sich der besagte Stromkasten im Eigentum der Ewa Riss. Die Standbetreiber hätten bisher die Möglichkeit, hierüber den erforderlichen Strom zu beziehen, nicht genutzt. Es könnten aber Anträge auf Baustrom bei der Ewa Riss gestellt werden. Im Rahmen der Standplatzvergabe sollen die Standbetreiber nochmals auf diese Möglichkeit hingewiesen werden, so das Ordnungsamt.