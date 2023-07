Strom trifft Kunst

Seit kurzem kann man an der Biberacher Hochschule in der Raustraße ein farbenfrohes Kunstwerk bewundern. Bunte Motive rund um die Themen Energie und Klimawandel zieren dort die Umspannstation der e.wa riss Netze. Möglich machte dies ein Kunstprojekt der Hochschule in Kooperation mit der e.wa riss Netze, dem örtlichen Verteilnetzbetreiber.

Das Projekt fand im Rahmen des Studium Generale statt, einem fächerübergreifenden Kursangebot der Hochschule. Studierende aus den unterschiedlichsten Studiengängen konnten innerhalb dieses Projekt kreativ werden und die Fassade der Umspannstation mit den eigens entwickelten Motiven besprühen. Daniel Schuster, Künstler aus Biberach, organisierte und begleitete dieses Projekt, das weit mehr umfasste, als das Besprühen der Station.

Bevor es an die Entwicklung der Motive ging, lernten die Studierenden in drei Workshops einiges über Kunst im öffentlichen Raum. Der spannendste Teil war zum Abschluss dann natürlich Besprühen der Umspannstation. „Niemand von uns hatte schon mal eine Spraydose in der Hand,“ erklärte eine Studentin. Doch das machte nichts. Nach ein paar Trockenübungen ging es direkt los und innerhalb von zwei Nachmittagen war das Kunstwerk fertig. Insgesamt vier verschiedene Motive zieren jetzt die Trafostation.

„Es war mir besonders wichtig, dass die Studierenden sich mit ihrem Werk, welches sich direkt auf ihrem Campus befindet, durch ihr eigenes künstlerisches Schaffen identifizieren können“, so Daniel Schuster. Im Fokus steht die Energieversorgung in Verbindung mit dem Klimawandel. Ein Motiv zeigt beispielsweise ein aufgeschlagenes Buch mit zwei Seiten. Auf der einen Seite ist die Stromerzeugung mittels erneuerbaren Energien dargestellt, unter anderem Photovoltaik. Auf der anderen Seite sieht man den Kühlturm eines Kernkraftwerks und einen verschmutzen Fluss im Vordergrund, eher düster gestaltet.

„Die Station ist ein echter Hingucker“, freut sich Roland Herrmann, Geschäftsführer der e.wa riss Netze GmbH und ergänzt: „Ein großes Dankeschön dafür an Herrn Schuster und die Studierenden, die mit diesem Kunstprojekt die Herausforderungen des Klimawandels plastisch dargestellt und zugleich die Stadt ein kleines bisschen bunter und schöner gemacht haben.“