Mit der Verleihung der Heimattage-Plakette hat sich Innenminister Thomas Strobl bei der Stadt Biberach für die Ausrichtung der Heimattage 2023 Baden-Württemberg bedankt. Eingebettet war die Übergabe in das Adventskonzert des Landespolizeiorchesters in der Stadthalle.

„Unser Landesfest war bei Ihnen in Biberach in den allerbesten Händen und ein großer Erfolg“, sagte Strobl, als er die massive, schwere Metallplakette an Oberbürgermeister Norbert Zeidler und Kulturdezernent Jörg Riedlbauer überreichte. „Es war wirklich großartig, wie Sie das gemacht haben“, lobte Strobl und verwies auf die mehr als 200 Veranstaltungen mit den Höhepunkten der Baden-Württemberg-Tage Anfang Mai und die Landesfesttage im September. „Wir sind dankbar für wunderbare Tage bei Ihnen in Biberach. Sie haben Biberach und das Heimatgefühl ins Land hinausgetragen und mit anderen geteilt.“

„Es hat sich gelohnt“

Riedlbauer dankte im Namen der Stadt: „Wir waren gerne Gastgeber für die Heimattage, die eine großartige Bereicherung für Biberach waren. Sicher wird davon mehr bleiben als nur die schöne Plakette.“ OB Zeidler richtete den Dank an Jörg Riedlbauer und Anika Butz mit dem Team der Geschäftsstelle der Heimattage: „Es war sehr viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt.“

Den Hauptteil des Abends bestritt aber das Landespolizeiorchester (LPO) Baden-Württemberg unter der charismatischen Leitung von Stefan R. Halder. Er stammt aus Otterswang (Bad Schussenried) und hatte an diesem Abend quasi ein Heimspiel. Dieses hätte aber definitiv einen besseren Besuch verdient gehabt. Die Stadthalle war leider nur zu etwa einem Drittel gefüllt, was die Musikerinnen und Musiker aber nicht davon abhielt, das Publikum mit musikalischen Höchstleistungen zu verwöhnen.

Begeisterndes Klarinettensolo

Den Auftakt bildete Felix Mendelssohn-Bartholdys feierlich-getragene „Ouvertüre für Harmoniemusik“ in einem Arrangement von John Boyd. Mit Bob Margolis’ „Terpsichore“ zeigten die Musiker die gesamte Klangpalette eines Blasorchesters. Dieses spielte drei Tänze, die der Komponist auf Basis der Musik von Michael Praetorius (1571-1621) geschrieben hatte, von dem auch „Es ist ein Ros entsprungen“ stammt. Die energiegeladenen, filigranen Renaissanceklänge im modernen Gewand des 20. Jahrhunderts begeisterten das Publikum.

Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg unter der Leitung von Stefan R. Halder begeisterte das Publikum in der Stadthalle, das gerne hätte zahlreicher sein dürfen. (Foto: Gerd Mägerle )

Gesteigert wurde dies noch durch das Stück „Barockkonzert“, das der kubanische Komponist Carlos Cano Escribà für das LPO geschrieben hat. Er mischt darin Elemente von Bach, Telemann und Händel mit lateinamerikanischen Rhythmen. Die Soloklarinette spielte Carelys Carreras Camporredondo. Die Kubanerin gehört seit einiger Zeit dem LPO an und riss die Zuhörer mit ihrem virtuosen, mitreißenden Spiel förmlich von den Sitzen. „Dieses Orchester besteht aus Musikern aus 16 Nationen, und alle sind gerne , Part of The Länd’“, sagte Halder.

Weihnachtlicher Konzertteil

Der zweite Konzertteil bestand aus weihnachtlichen Klängen. Beschwingt ging es los mit der „Petersburger Schlittenfahrt“ gefolgt von einem swingenden Medley mit dem Titel „We Wish You a Merry X-Mas“ in einem Arrangement von Tobias Becker aus Böblingen. „Wir versuchen immer, dass Arrangeure aus dem Ländle für uns Stücke bearbeiten“, sagte Halder.

So stammten die Arrangements der folgenden beiden Stücke von Jörg Murschinski aus Welzheim. „Still, still ... chill“ bot einen beschwingten Mix aus „Still, still still“ und „Es ist für s eine Zeit angebrochen“. Zuckersüß erklang danach die David-Foster-Ballade „Grown-Up Christmas List“, bei der sich die Flügelhörner in immer größere Tonhöhen schraubten.

Mit „Weihnachtsklängen“, einem Medley deutscher Weihnachtslieder sowie den Zugaben „Feliz Navidad“ und „O du fröhliche“ endete das mitreißende Konzert, bei dem unter Stefan R. Halders Leitung schließlich auch das Publikum mitsang. „Und nächstes Mal ist die Stadthalle voll“, versprach Zeidler dem Orchester.