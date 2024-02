Streifzüge durch die Kultur des Essens und Trinkens am Tag der Archive

Historisches, Literarisches und Kurioses: Einen „reich gedeckten Tisch mit interessanten Programmpunkten“ bieten das Stadtarchiv und das Wieland-Archiv Biberach anlässlich des zwölften bundesweiten Tags der Archive am Sonntag, 3. März, 11 bis 17 Uhr, im Haus der Archive (Waldseer Straße 31) an. Dieses Jahr steht der Tag der Archive unter dem Motto „Essen und Trinken“. Dies teilt die Christoph-Martin-Wieland-Stiftung Biberach mit.

Essen und Trinken gehören zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Die tägliche Ernährung zu sichern, war und ist überlebensnotwendig. Sie ist aber mehr als das: Nahrungsaufnahme ist Dreh- und Angelpunkt des sozialen Miteinanders, ob im privaten Raum, in Gaststätten oder öffentlichen Festakten. Am Tag der Archive werfen Stadtarchiv und Wieland-Archiv schlaglichtartig einen Blick auf die regionale Kulturgeschichte des Essens und Trinkens: Eine Ausstellung des Stadtarchivs dokumentiert die Entwicklung der Gaststättenlandschaft in Biberach, es gibt Führungen durch das Haus der Archive und eine Rezeptbörse für traditionelle Gerichte. Bei drei Impulsvorträgen gibt es Wissenswertes und Interessantes aus den Bereichen Literatur, Biberacher Musikgeschichte und Europäische Ideengeschichte.

Das Biberacher Haus der Archive ist am bundesweiten Tag der Archive von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Das gesamte Programm gibt es auf der jeweiligen Homepage der beiden Institutionen. Der Eintritt ist kostenlos. Es ist keine vorherige Anmeldung notwendig.

Auszug aus dem Programm:

11 Uhr: Eröffnung mit Kerstin Bönsch, Geschäftsführerin der Wieland-Stiftung, und Ursula Maerker, Leiterin des Stadtarchivs. Anschließend Vortrag von Kerstin Bönsch „Literatur mit viel Geschmack: Kulinarik und Diäten bei Wieland, Mann, Grass & Co.“.

12 und 14 Uhr: Führung durchs Stadtarchiv und Wieland-Archiv.

13 Uhr: Vortrag von Alexander Kissmann „Vom einzelnen Gericht bis zur vollen Speisekarte - kurze Ideengeschichte zu Gasthäusern“.

15 Uhr: Vortrag von Franz Schlegel „Die Schwäbischen Singvögel aus Biberachs Goldener Ente - die internationale musikalische Erfolgsgeschichte der Geschwister Rommer im 19. Jahrhundert“.

11 bis 17 Uhr: „Krone, Laute, Tweety & Co - ein historischer Streifzug durch die Gaststättenlandschaft Biberachs“, eine Ausstellung des Stadtarchivs Biberach.