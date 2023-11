Straßenmeistereien für den Winterdienst gerüstet

Die Straßenmeistereien sind für den bevorstehenden Winter gerüstet. Die Salzlager sind voll, die Fahrzeuge sind montiert und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die anstehenden Winterdienstaufgaben eingewiesen. Davon habe sich Landrat Mario Glaser bei seinem Besuch bei der Straßenmeisterei Biberach überzeugt, heißt es in der Pressemitteilung.

82 Straßenwärter des Kreises befreien Kreis-, Landes- und Bundesstraßen in den kommenden Wochen und Monaten von Schnee und Eis. Sie sind für 1115 Kilometer Straßen im Landkreis zuständig. Sie nutzen dafür 15 eigene Winterdienstfahrzeuge, und 22 Fahrzeuge werden zusätzlich angemietet. Ein Winterdiensteinsatz kann bis spät in die Nacht dauern. Und wenn es notwendig ist, rücken sie bereits um 2.30 Uhr aus. „Für diesen Einsatz und die Bereitschaft bin ich unseren Mitarbeitern in den Straßenmeistereien im Landkreis überaus dankbar. Sie sorgen dafür, dass alle möglichst sicher durch den Winter kommen“, betont Landrat Mario Glaser.

Die Salzlager an den Standorten sind derzeit mit 4900 Tonnen Streusalz und 240.000 Litern Calcium-Chlorid-Lösung gefüllt. Ob diese Mengen für den Winter ausreichen, wird sich zeigen. 230 Mal musste der Winterdienst 2022/23 ausrücken, und er verbrauchte 5280 Tonnen Streusalz. Dabei fielen Kosten von 1,67 Millionen Euro an.