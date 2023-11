Biberach

Stiftung „Kinder in Not“ erfüllt Kindern Bücherwünsche

Biberach

Anna Bantleon, Wilhelm Riemann (Mitte) und Carsten Reinaerdts von der Stiftung „Kinder in Not“ haben die Aktion „Wunschbuch“ gestartet. (Foto: Birgit van Laak )

Wenn Familien wenig Geld haben, bleibt das Bücherregal im Kinderzimmer leer. Die Stiftung „Kinder in Not Biberach“ startet die Aktion „Wunschbuch“. So funktioniert sie.

Veröffentlicht: 07.11.2023, 17:00 Von: Birgit van Laak