Stiftung BC-pro arte lädt zur neuen Ausstellung

Die Stiftung BC-pro arte zeigt von Donnerstag, 28. September, bis Freitag, 24. November, die Ausstellung „Geöffnet-Verschlossen. Tür und Tor in der bildenden Kunst“ am Ulmer Tor in Biberach.

Das Motiv der Tür habe in der zeitgenössischen Kunst eine ungebrochene Anziehungskraft auf Künstler und Kunstbetrachter gehabt, teilt die Stiftung mit. Die Ausstellung vereine eine facettenreiche Vielfalt an Türdarstellungen in den Bereichen Malerei, Mixed Media, Zeichnung, Druckgraphik, Skulptur und Holzrelief. Der Besucher stehe sogar einem echten Schrank gegenüber, dessen geöffnete Türen ein fedriges Schauerkabinett enthüllen. Jagt dieses Kunstobjekt von Eckart Hahn einen gruseligen Schrecken ein, so böten sich die Werke von Michael Lesehr und Rita Große-Ruyken zur Meditation und Versenkung an. Alle Kunstwerke dieser Schau, jedes auf seine Weise, seien Türöffner zu neuen Wahrnehmungen und Erlebnissen.

Die Vernissage startet bei freiem Eintritt am Donnerstag, 28. September, um 19 Uhr.