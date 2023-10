Das Stefan Schöler Trio mit Finn Wiest am Schlagzeug ist am Freitag, 20. Oktober, ab 20.30 Uhr im Jazzkeller in der Bruno-Frey-Musikschule zu Gast. Es erklingt Musik, die sich auf traditionelle Improvisationstechniken aus Swing und Bebop beruft, hierbei jedoch nicht auf die Errungenschaften der Modal- und Modernjazz-Improvisation verzichtet. Aus Markus Merz‘„Schlagzeugschmiede“ hervorgegangen: Finn Wiest, Abiturient des Wieland-Gymnasiums ‐ deshalb auch dieses Konzert wieder im Rahmen der diesjähren Heimattage-Konzertreihe des Jazzclubs. Der Eintritt kostet 19 Euro (ermäßigt 15 Euro für Mitglieder, 10 Euro für Studenten). Kartenreservierungen über das Bestellformular auf www.jazzbiber.de (bis Freitag, 12 Uhr); Abendkasse ab 20 Uhr.