Pünktlich zum Start des neuen Jahres beginnt auch 2024 wieder die heiße Phase für das Biberacher Schützentheater. Vergangenen Dienstag fiel sozusagen der Startschuss mit der Infoveranstaltung für Presse und Eltern. Am Donnerstag wurde nun mit der Rollenauswahl, dem sogenannten Casting, begonnen und dabei scheinen sich erneut tränenreiche Entscheidungen anzubahnen, denn: Für 100 Rollen gibt es 184 Bewerberinnen und Bewerber.

Dieses Jahr steht das Märchen Aschenbrödel auf dem Spielplan. Für die Chefin des Orga-Teams, Mimi Jörg, ein besonderes Stück, denn mit der Inszenierung von Aschenbrödel fing ihre eigene Karriere beim Schützentheater 2014 an - damals noch als Regieassistentin. Davor stand sie von 2010 bis 2013 noch selbst auf der Bühne. Seit 2020 leitet die leidenschaftliche Kindergärtnerin nun das Schützentheater. Kein einfacher Job, wie sie selbst zugibt: „Wir fangen jedes Jahr bei null an. Wir schreiben das Drehbuch neu, entwerfen und designen das Bühnenbild und müssen in Absprache mit Kindern und Eltern die Termine für die Proben festlegen.“

Geprobt werde ab Montag dann vier Mal die Woche, informiert Jörg. Das mache am Ende rund ein Drittel der gesamten Arbeit aus - ein sehr zeitintensives Unterfangen, wie Jörg gesteht. Die Dramaturgin des Schützentheaters, Sandra Binder, schreibe momentan schon an dem Theaterstück für 2025.

34 Aufführungen an 32 Tagen

Gerade weil die Produktion des Theaterstücks so aufwendig ist, ist das Team dahinter entsprechend groß. Etwa 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen dafür, dass bis zur Premiere am 22. Juni alles glatt läuft. Und dann kommen noch rund 285 Kinder und Jugendliche auf und unter der Bühne (Orchester) dazu.

Gemeinsam stemmt das Schützentheater-Team so innerhalb von viereinhalb Wochen (vom 22. Juni bis 24. Juli) ganze 34 Aufführungen. Der Vorverkauf für das Stück beginne, so Mimi Jörg, mit dem Vorverkauf für das Schützenfest Anfang Mai.

Bis es aber soweit ist, wird ab diesem Montag vier Mal die Woche geprobt. Die Darstellerinnen und Darsteller werden dafür in zwei Gruppen aufgeteilt, jede Rolle wird also doppelt besetzt. Wer welche Rolle bekommt, wurde am Donnerstag und Freitag bei den Castings entschieden.

Donnerstag waren die Jungs, Freitag die Mädchen dran. Am Samstag findet dann noch das Casting für die Tänzerinnen und Tänzer - von Mimi Jörg liebevoll „Ballette“ genannt - statt. Die Ballette werden allerdings später verschiedenste Stile, von Contemporary über Hip-Hop bis zur Klassik, abdecken.

„Ein richtig cooles Erlebnis“

Beim Casting am Donnerstag erzählen einige der angehenden Darsteller gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ von ihrer Motivation, sich im Schützentheater zu engagieren und was ihnen besonders gefällt. Was direkt auffällt: Fast jeder der Vorsprechenden nennt seine Freunde beziehungsweise das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Gruppe als Hauptgrund mitzumachen.

Der Bruder der diesjährigen Hauptdarstellerin (Aschenbrödel) sitzt am Donnerstag ebenfalls vor dem Hans-Liebherr-Saal der Biberacher Stadthalle und sagt: „Ich habe früher schon meiner Schwester zugeschaut, wenn sie mitgespielt hat und wollte es dann selbst versuchen.“ Mittlerweile hat der Siebenjährige schon zwei Spielzeiten hinter sich und es mache ihm noch immer „sehr viel Spaß“.

Tatsächlich ist ein Großteil der Bewerber am Donnerstag nicht zum ersten Mal dabei. Mimi Jörg kennt bereits viele der Kinder und Jugendlichen beim Namen. Manche haben schon sechs, andere sogar schon elf Mal mitgemacht. „Es ist einfach ein richtig cooles Erlebnis“, sagt einer. „Der Applaus am Ende ist das Beste“ ein anderer. Ein Junge erlaubt sich einen Scherz und antwortet: „Ich mache nur mit, weil ich beim Bunten Zug nicht bei meiner Klasse mitlaufen will.“

Auch dieses Jahr fließen wieder Tränen

Die Eltern vieler Nachwuchsschauspieler haben bereits in ihrer Kindheit selbst beim Schützentheater mitgespielt und die Leidenschaft sozusagen an ihre Kinder weitergegeben. Die Eltern der Bewerber sind sich einig, dass die Theatergruppe ihren Kindern wohltue. „Es gibt ein Handyverbot, das finde ich super“, erklärt eine Mutter. Auch loben sie die gute Organisation der Proben und die Kommunikation mit der Theaterleitung.

„Geschwisterkinder kommen immer in dieselbe Gruppe, und es wird sogar versucht, darauf zu achten, dass Kinder aus demselben Ort in eine Gruppe kommen, um Fahrgemeinschaften zu erleichtern.“ Das Schützentheater ist nämlich schon lange nicht mehr nur für Kinder aus Biberach. „Mittlerweile kommen viele Kinder aus dem Umland“, erklärt die Mutter der Aschenbrödel-Darstellerin. „Es ist toll, wie viel Mühe die Leitung in das Projekt steckt.“

Bevor die Proben und die heiße Phase der Vorbereitung aber beginnen können, werden wohl erst noch einmal Tränchen fließen: Für die 100 Sprechrollen haben sich dieses Jahr 184 Kinder und Jugendliche beworben. Für manche wird es also Absagen geben. Insgesamt - also mit Tänzern und Darstellern - haben sich sogar 304 Kinder und Jugendliche beworben. Mimi Jörg dämpft schon vor Beginn des Castings die Erwartungen. Im diesjährigen Stück gebe es leider recht wenige Rollen für Jungs. „Die Größe der Rollen entspricht also nicht immer eurem Potenzial.“

Auch manche Mädchen werden getröstet werden müssen. Auch wenn es im Vergleich zu Vorjahr wieder mehr weibliche Rollen geben wird. Immerhin scheint bei den Mädchen allerdings die Abneigung gegenüber dem Tanzen weniger groß zu sein als bei manchen Jungs, die auf die Frage, ob sie - sollten sie keine Rolle erhalten - zu einem der sieben Ballette wechseln würden, nur die Nase rümpfen.