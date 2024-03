Biberach

Stammtisch für Menschen mit Seheinschränkungen

Biberach / Lesedauer: 1 min

Einen offenen Stammtisch für Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit und Interessierte gibt es am Donnerstag, 14. März, um 14 Uhr in der Kaffeestube des Ochsenhausener Hofs in Biberach.