Mit einem Empfang im Rathausfoyer haben am Freitagabend die Polnischen Wochen in Biberach begonnen. Rund 20 Veranstaltungen beschäftigen sich bis Anfang Dezember mit dem Nachbarland und der Partnerstadt Schweidnitz.

„Wir wollen Sie in den nächsten Wochen für Polen begeistern und die Freundschaft zu Schweidnitz, die seit 1990 besteht vertiefen und feiern“, sagte Biberachs Oberbürgermeister Norbert Zeidler. „Es ist Polens Geist, der den Eisernen Vorhang zerrissen hat“, sagte er und erwähnte in diesem Zusammenhang auch das Wirken des früheren Papsts Johannes Paul II.. Zum Empfang im Rathaus waren neben Mitgliedern des Biberacher Schweidnitz-Ausschusses auch einige Gäste aus der Partnerstadt angereist.

Blick auf die Parlamentswahl

Mit Spannung blicke man auch in Biberach auch die Parlamentswahl in Polen am 15. Oktober. „Wir hoffen, dass die antieuropäischen Zeiten dann vorbei sind und es wieder eine stärkere europäische Identifikation gibt“, sagte der OB.

Zeidler erinnerte auch an das große Engagement der Partnerstadt, als es galt, Menschen aus der Ukraine aufzunehmen. 6000 Ukrainerinnen und Ukrainer hatten bis Februar in Schweidnitz Zuflucht gefunden.

Auf Polnisch und auf Deutsch begrüßte Malgorzata Jasinska-Reich, Vorsitzende des Schweidnitz-Ausschusses im Verein Städte Partner Biberach (Stäpa), die Gäste. Sie erinnerte an die vielen Begegnungen zwischen Biberach und Schweidnitz bei verschiedenen Anlässen. „Aber unser wichtigstes Anliegen sind die Begegnungen der Jugend, unter anderem durch den Schüleraustausch von WG und PG.

Den Klischees entgegen getreten

„Ganz aktuell zeigt sich unsere Verbundenheit in der Ukrainehilfe“, sagte Jasinska-Reich und lobte die überwältigende Hilfsbereitschaft der Biberacher.

Sie erinnerte an die Zeit um 1990, als die Städtepartnerschaft begann. „In einer Zeit ohne Internet, als die Kommunikation noch per Brief, Telefon oder Fax erfolgte. Es gab noch Grenzen, wo man stundenlang warten musste, und Kontrollen.“ Biberacher und Schweidnitzer hätten die Offenheit besessen, um den bestehenden Klischeebildern von Deutschen und Polen entgegenzutreten.

Städtepartnerschaften wichtig für den Weltfrieden

Malgorzata Jasinska-Reich spielte das Lied „Wind of Change“ von den Scorpions ein. „Das wurde damals auf beiden Seiten der Grenze gespielt, und es gibt wieder, was in unseren Köpfen damals passierte.“ Gerade in einer Zeit, in der der Wind der Veränderung in Europa und der Welt wieder aus einer anderen Richtung wehe, seien Städtepartnerschaften unheimlich relevant für den Weltfrieden, sagte sie.

Umrahmt wurde der Empfang von einem Holzbläser-Quintett der Bruno-Frey Musikschule. Es spielten Clara von Lorentz, Lara Hauptmann, Theresa Maucher, Julia Reichardt und Elisabeth Christ.