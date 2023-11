Nach den Pandemiejahren 2020 und 2021 haben die Stadtwerke Biberach 2022 die Umsätze in ihren Geschäftsfeldern ÖPNV, Bäder und Parkierung wieder steigern können. „Und das, obwohl 2022 durch die Energiekrise bestimmt war“, sagte Aufsichtsratsvorsitzender und Erster Bürgermeister Ralf Miller bei der Feststellung des Jahresabschlusses im Gemeinderat.

Im Bäderbereich tasteten sich die Besucherzahlen 2022 wieder an die Zeit vor Corona heran. Zählte das Hallenbad 2020 und 2021 nur jeweils rund 40.000 Besucher, waren es 2022 schon wieder mehr als 100.000. Vor Corona lagen die Zahlen allerdings bei über 120.000 Euro. Im Freibad zählte man mit rund 40.000 Besuchern ähnlich viele wie in den Vor-Pandemiejahren 2018 und 2019. In diesem und im nächsten Jahr ist das Bad wegen des Ersatzneubaus geschlossen. Wie gut das neue Freibad angenommen wird, das wird die Badesaison 2025 zeigen. Der Verlust im Bäderbereich betrug 2022 knapp 2,3 Millionen Euro.

44 Prozent parken kostenlos

Auch in den städtischen Parkgaragen war nach der Corona-Delle 2020 und 2021wieder eine Zunahme der Parkvorgänge zu verzeichnen. Die Zahl stieg um 14 Prozent oder 103.663 auf 821.944 Parkvorgänge in den Tiefgaragen Stadthalle und Museum sowie im Parkhaus Ulmer Tor. Der größten Beliebtheit erfreute sich die Tiefgarage Stadthalle. Intensiv genutzt wird nach wie vor die kostenlose erste Stunde, auf die knapp 44 Prozent aller Parkvorgänge entfallen. Das bedeutet also, dass fast jeder Zweite kostenlos parkt. Der Verlust im Bereich Parkierung belief sich 2022 auf rund eine Million Euro.

Die Fahrleistung im städtischen Buslinienverkehr sank von 1,4 Millionen Kilometer (2021) aus 1,33 Millionen Kilometer. Dies hatte laut Bericht der Stadtwerke mit den anhaltenden Fahrtausfällen des Subunternehmers zu tun, der mit dem Stadtlinienverkehr beauftragt war. 2022 wurden insgesamt knapp 2,7 Millionen Fahrgäste mit Stadtlinien-, Überlandverkehr und Anrufsammeltaxi befördert.

E-Busse ab 2025

In diesem Sommer haben die Stadtwerke den Subunternehmer im Linienverkehr gewechselt. Seit 1. August bedienen die Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) sowie die Firma Fromm Reisen als Subunternehmen den Stadtlinienverkehr. Davor wurden diese Leistungen von der Robert Bayer GmbH aus Ehingen erbracht. Ohne Defizitausgleich durch Stadt, Landkreis und weitere Geldgeber der öffentlichen Hand hätte die ÖPNV-Sparte 2022 einen Verlust von knapp 3,3 Millionen Euro eingefahren.

Der Gesamtverlust bei den Stadtwerken im Jahr 2022 reduzierte sich zwar im Vergleich zu den Pandemiejahren 2020 und 2021 (jeweils mehr als zwei Millionen Euro), betrug ab er immer noch knapp eine Million Euro. Der Blick in der ÖPNV-Sparte richtet sich bereits auf die Zeit ab 2025. Dann sollen die ersten E-Busse im Stadtlinienverkehr unterwegs sein.

Sorgen um Personalmangel bei Busfahrern

Aus den Ratsfraktionen kam Zustimmung vom Jahresabschluss. „Hinter dem Defizit beim ÖPNV stehen wir, das Defizit im Bereich Parkierung könnte man mal minimieren“, sagte Manfred Wilhelm (Grüne). Das Jahr 2022 sei besser gelaufen als geplant, sagte Flavia Gutermann (Freie Wähler). Wichtig bei den Stadtwerken sei künftig auch die Mitarbeitergewinnung und die Mitarbeiterbindung.

Auch Gabriele Kübler (SPD) sorgte sich um die Probleme bei der Personalgewinnung, gerade im Bereich der Busfahrer. „Dieses Thema muss Priorität bei der Geschäftsführung haben. Das betrifft die Bürger ganz direkt.“ Der Neubau des Freibads sei eine unentbehrliche Infrastruktur für die Stadt.

In allen drei Geschäftsbereichen sehe man noch letzte Auswirkungen von Corona, so Friedrich Kolesch (CDU), erfreulich sei aber, dass die Nutzerzahlen wieder steigen. Nach oben gehe es künftig seiner Einschätzung mit den Zuschüssen für den ÖPNV. Diese seien aber notwendig. „Wir brauchen eine gute Bustaktung und eine gesicherte Bedienung der Linien.“