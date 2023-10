Waldweg statt Ratssaal hat die Devise für den Biberacher Gemeinderat am Donnerstagnachmittag gelautet: Statt Beschlüsse zu fassen, packten die Kommunalpolitikerinnen und -politiker auf einer Brachfläche im Burrenwald an und pflanzten dort rund 50 kleine Bäumchen. Beim sogenannten Waldbegang informierte Forstamtsleiter Matthias Eckert außerdem über aktuelle Themen rund um den Stadt- und Hospitalwald.

Der Kreisverband der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald sei kürzlich an ihn herangetreten, mit der Bitte, dass sich doch auch Biberach an der kreisweiten Aktion „Biberach pflanzt für die Zukunft“ (BipfZu) beteilige, sagte Eckert den Stadträten und Verwaltungsvertretern auf einer Brachfläche im Bereich Ziegelghau im Burrenwald. Dort standen bereits mehrere Rundspaten sowie kleine Tannen, Buchen und Bergahorn bereit, um auf der Fläche eingepflanzt zu werden.

Interfraktionelle Pflanzaktion

Forstwirtschaftsmeister Moritz Pfarr erklärte den Räten den Umgang mit dem Rundspaten und worauf sie beim Einpflanzen achten müssen. Grüppchenweise taten sie sich anschließend zusammen und so wurde innerhalb von 20 Minuten interfraktionell der eine oder andere Baum gemeinsam gepflanzt.

Was wie eine lustige Maßnahme zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls aussah, hat aber durchaus auch einen wichtigen Hintergrund: So wachsen nun dort wieder Bäume nach, wo Sturm zuvor dafür gesorgt hat, dass Holz aus dem Wald raus muss, bevor es vom Borkenkäfer befallen wird.

Ein Sturm Mitte Juli war auch ursächlich dafür, dass die bis dahin relativ gute Marktlage für Holz in der Region sich plötzlich massiv verschlechtert hat. Zwar seien die Sturmschäden in den Biberacher Wäldern sehr schnell aufgearbeitet worden, der Absatz speziell von Bauholz gestalte sich aber schwierig. „Die Baukonjunktur strauchelt aktuell, das wirkt sich auch direkt auf den Holzmarkt aus“, so Eckert.

Planungen für 2024 schwierig

Er wisse im Moment noch nicht, wie sich der Markt zu Beginn des Jahres 2024 entwickeln werde, so der Forstamtsleiter. „Wir müssen aber jetzt die Haushaltspläne aufstellen. Wir brauchen Erlöse aus dem Forst für den Waldumbau im Zuge des Klimawandels. Wir brauchen Geld, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein. Und wir brauchen Holzerlöse als Einnahmequelle für die Hospitalstiftung“, schildert er die Herausforderungen.

Die Sturmholzbeseitigung wirkt sich laut Eckert auf die sogenannte Forsteinrichtung aus, die im Zehn-Jahres-Turnus festgelegt wird. Von der aktuellen Periode sind fünf Jahre vorbei. „Rund 60 Prozent der geplanten Maßnahmen sind aber noch nicht umgesetzt“, sagte der Forstamtsleiter. Dies bedeute unter anderem, dass man den Hiebsatz in den kommenden fünf Jahren um neun Prozent erhöhen werde.

Keine Musterlösung gegen Klimawandel

Auch der Klimawandel macht den Biberacher Wälder zu schaffen. So steigt mit trockenen, heißen Sommern und milden Wintern das Risiko, dass der Befall durch Borkenkäfer zunimmt. „Wie das enden kann, sieht man bereits in anderen Teilen Deutschlands“, so Eckert, „wir hatten zum Glück noch genügend Niederschlag.“

Notwendig sei auch der klimastabile Umbau er Wälder. Hierbei gebe es aber keine allgemeingültige Musterlösung, sagte der Forstamtsleiter. „Man muss jeden Standort separat betrachten, den Boden, die Feuchtigkeit, und dann entscheiden, welche Baumart wo sinnvoll ist. Generell brauchen wir mehr Vielfalt auf den Flächen, um dann zu sehen, was funktioniert.“