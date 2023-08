Stadtpfarrkirche St. Martin näher kennenlernen

Tourismus Biberach bietet auch in der Ferienzeit abwechslungsreiche Stadtführungen an. Neben den historischen Stadtrundgängen und einer Themenführung über die Stadtpfarrkirche, wird in den nächsten Tagen eine spezielle Barock–Führung angeboten.

Die Stadtpfarrkirche St. Martin, eine der ältesten simultan genutzten Kirchen Deutschlands, ist eine von mehreren Stationen auf dem historischen Stadtrundgang am Samstag, 12. August. Darüber hinaus gehört die Besteigung des Weißen Turms ebenso zum Programm wie die Besichtigung des Weberbergs mit seinen uralten Fachwerkhäusern. Auf dem Marktplatz zeigt Stadtführer Axel Griessmann die prächtigen Bürgerhäuser und erzählt die Geschichte des Esels. Die Führung beginnt um 14 Uhr, dauert zwei Stunden und kostet 12 Euro für Erwachsene.

Am Mittwoch, 16. August, wird ebenfalls ein historischer Stadtrundgang angeboten, allerdings ohne Besteigung des Weißen Turms. Beim Bummel über den Marktplatz zeigt Stadtführerin Christa Lauber die prächtigen Bürgerhäuser und erzählt die Geschichte des Esels. Die Führung dauert eineinhalb Stunden, kostet 9 Euro für Erwachsene und beginnt ebenfalls um 14 Uhr.

Die Themenführung am Sonntag, 13. August, beschäftigt sich noch näher mit der Stadtpfarrkirche St. Martin. Die Stadtpfarrkirche feiert in diesem Jahr nämlich gleich mehrere Jubiläen. Seit 475 Jahren ist sie die älteste Simultankirche Deutschlands, das heißt Katholiken und Protestanten nutzen die gleiche Kirche — aber zu unterschiedlichen Zeiten. Wie das abläuft, erfahren Interessierte bei der zweistündigen Stadtführung mit Stadtführerin Karin Ilg. Erwachsene zahlen für die Führung 12 Euro, Beginn ist um 14 Uhr.

Darüber hinaus wird anlässlich der Barockwoche, die von Samstag, 12. bis Sonntag, 20. August, an zahlreichen Orten entlang der oberschwäbischen Barockstraße stattfindet, eine besondere Stadtführung angeboten. Unter dem Titel „Biberacher Barock Spezial“ werden am Dienstag, 15. August, sowohl im Museum Biberach als auch in der Stadtpfarrkirche die barocken Besonderheiten Biberachs präsentiert. Treffpunkt für die Führung ist um 15 Uhr, Erwachsene zahlen 18 Euro. Die Veranstaltung dauert knapp zweieinhalb Stunden.