Stadtkapelle sucht neue Mitspieler

Die Stadtkapelle, das sinfonische Blasorchester des Musikvereins Biberach, hat sich im 100. Jahr ihres Bestehens neu aufgestellt und ist mit neuem Repertoire unterwegs.

Momentan bereitet sie sich auf ihr Jubiläumskonzert vor, das mit einem anspruchsvollen Programm unter dem Titel „Musik bewegt uns — Tänze, Märsche, Emotionen“ am 19. November in der Gigelberghalle stattfinden wird. Nächster Höhepunkt wird dann das traditionelle Dreikönigskonzert am 6. Januar in der Stadtpfarrkirche sein.

Die Stadtkapelle probt regelmäßig montags ab 20 Uhr im Saal der Bruno–Frey Musikschule, Wielandstraße 23. Während Flöten–, Trompeten– und Posaunenregister wieder gut besetzt sind, freuen sich alle anderen Register sehr über neue Mitspieler.

Interessierte, die gerne mitmachen würden, können sich per Mail ([email protected]) an den Orchestervorstand Ralph Guderlei wenden.