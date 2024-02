Stadtführungen zum Brot backen und Bier brauen

In den kommenden Tagen bietet Tourismus Biberach wieder spannende Stadtführungen an. Unter anderem geht es dabei um die Künste des Brotbackens und Bierbrauens.

„Heute back‘ ich - morgen brau‘ ich“, heißt es am Sonntag, 3. März. Was Rumpelstilzchen bei seinem Tanz um das Feuer kichernd verriet, war vor einigen Hundert Jahren in Biberacher Küchen und Kleinbetrieben gang und gäbe. Wie und wo Brot gebacken, Bier gebraut und Wurst gekocht wurde, davon erzählt Stadtführerin Christine Bittner bei der unterhaltsamen Stadtführung „Heute back‘ ich - morgen brau‘ ich“ am Sonntag, 3. März. Die eineinhalbstündige Führung kostet für Erwachsene neun Euro.

Treffpunkt ist um 14 Uhr der Spitalhof, Museum Biberach. Karten sind direkt bei den Stadtführerinnen erhältlich. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt sechs Personen. Kinder bis zehn Jahre gehen kostenlos mit. Schüler ab elf Jahren und Studenten bekommen auf den regulären Preis 50 Prozent Ermäßigung.

Weitere Informationen und individuelle Buchungen unter Telefon 07351/51165, per Mail an [email protected] oder auf der Homepage www.biberach-tourismus.de