Stadtführungen zu Jahresbeginn

In den kommenden Wochen bietet Tourismus Biberach verschiedene Stadtführungen an, unter anderem die saisonalen Krippenführungen. Auch mehrere historische Stadtrundgänge sind im Programm. Dies teilt die Stadt mit.

Historische Stadtrundgänge: Samstags am 30. Dezember, 6. Januar und 13. Januar wird beim historischen Stadtrundgang der Weiße Turm bestiegen. Stadtführer Markus Pflug führt bei den zweistündigen Führungen zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der historischen Altstadt. Erwachsene zahlen zwölf Euro. Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr im Spitalhof, Museum.

Biberacher Marktplatz: Der Marktplatz gilt als einer der schönsten in Süddeutschland. Bei der Führung am Sonntag, 31. Dezember, geht es vor allem um die Bürgerhäuser, die ihn säumen. Ein Blick hinter die Häuserfassaden bietet spannende Geschichten. Stadtführer Markus Pflug erzählt sie in der zweistündigen Führung. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Marktbrunnen. Erwachsene zahlen zwölf Euro.

Biberacher Krippenführungen: Die erste „Biberacher Krippenführung“ der Saison findet am Montag, 1. Januar, statt. Bei dem anderthalbstündigen Spaziergang präsentiert Stadtführerin Gerda Fuchs die Krippen im Museum, in der Stadtpfarrkirche St. Martin und in der Evangelischen Spitalkirche. Die Krippen stammen aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Jede für sich hat eine Geschichte. Weitere Krippenführungen gibt es am Sonntag, 7. Januar, ebenfalls mit Gerda Fuchs und am Sonntag, 14. Januar, mit Stadtführerin Edeltraud Garlin. Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr am Hauptportal der Stadtpfarrkirche St. Martin. Erwachsene zahlen neun Euro.

Gigelturm-Führung: Einst dem „Gigelmann“ vorbehalten, besteht nun für alle die Möglichkeit, einen der schönsten Ausblicke auf die Altstadt zu genießen. Bei der Führung auf den Gigelturm am Donnerstag, 4. Januar, veranschaulicht Stadtführerin Marianne Wilhelm die Geschichte des Turms und zeigt den Wehrgang sowie die ehemaligen Räume im Gigelturm. Die anderthalbstündige Führung findet jeden ersten Donnerstag im Monat um 17 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Erwachsene erhalten Karten für neun Euro im Vorverkauf an der Tourist-Information im Rathaus. Der Treffpunkt ist am Haupteingang des Rathauses, eine Teilnahme ist ab sechs Jahren möglich.

Karten sind, sofern nicht anders angegeben, bei den Stadtführern erhältlich. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt sechs Personen. Kinder bis zehn Jahre gehen kostenlos mit. Schüler ab elf Jahren und Studenten erhalten 50 Prozent Ermäßigung. Weitere Infos und individuelle Buchungen unter Telefon 07351/51-165, per Mail an [email protected] oder auf www.biberach-tourismus.de.