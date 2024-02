Stadtbücherei lädt zu Bildvortrag über Alpengletscher

Die beiden Fotografen Bettina Haas und Nicki Sinanis stellen am Dienstag, 27. Februar, um 20 Uhr ihr neues Projekt in der Biberacher Stadtbücherei vor. Sie zeigen die letzten bedrohten Riesen in den europäischen Alpen und machen dabei die Auswirkungen und Zusammenhänge des Gletscherschwunds deutlich.

Wer schon einmal auf einem Gletscher gewandert ist und dabei einen Blick auf sein „blaues Eis“ werfen konnte, kann diesen Eindruck nur schwer vergessen. Jedoch ziehen sich die Gletscher infolge der Klimaerwärmung jedes Jahr weiter zurück, weshalb es immer schwieriger wird, diese auf einfachen Wegen zu erreichen.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Sektion Biberach des Deutschen Alpenvereins statt. Der Eintritt beträgt acht Euro, für DAV-Mitglieder und Jugendliche fünf Euro. Um Anmeldung in der Stadtbücherei oder unter www.medienzentrum-biberach.de wird gebeten.