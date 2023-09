Stadt testet Unterflurcontainer als Mittel gegen Vermüllung

Verwahrloste Containerstandorte sind im gesamten Stadtgebiet ein schier endloses Thema. Um der Vermüllung entgegenzuwirken, soll nun erstmals Unterflurcontainer getestet werden. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Bereits 2018 hatte es Überlegungen zur Umsetzung einer unterirdischen Lösung des Problems gegeben. Diese Lösung soll nun erstmals bei den Containern am Landratsamt–Parkplatz in der Rollinstraße realisiert und erprobt werden. Bis vor der Baustelle am Zeppelinring standen dort die normalen Container vor der Hecke. Noch im September diesen Jahres wird mit dem Aushub der Baugrube begonnen. Eine Fertigstellung des neuen Systems ist bis Ende Dezember geplant.

Bei den Unterflurcontainern sind nur die Einwurfsäulen oberirdisch, die Behälter für die Wertstoffe (Glas und Papier) befinden sich dagegen unter der Erde. Die Kosten für die Herstellung der Unterflurcontainer betragen 100.000 Euro. Für den Landkreis Biberach, zuständig für die Leerung der Container, reduzieren sich die Leerungszyklen und der Reinigungsaufwand. Deshalb beteiligt sich der Landkreis an den Kosten. Bei solchen Containern gibt es seltener wilde Müllablagerungen aufgrund der gut einsehbaren Einwurfsäule und eine geringere Geruchsbelästigung. Der Umbau zur Unterflursammelstelle soll daher als Musterprojekt gebaut werden. Sollten dort positive Erfahrungen gemacht werden, könnten weitere Standorte dazu kommen.