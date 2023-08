Stadt erinnert an Attentat auf Politiker Matthias Erzberger

Am 26. August jährt sich das Attentat auf den Politiker Matthias Erzberger, der 1921 von rechtsextremen Attentätern bei Bad Grießbach ermordet und wenige Tage später auf dem Katholischen Friedhof in Biberach beigesetzt wurde. Die Stadt Biberach stellt im Rahmen der Aktion „Biberach in 52 Objekten“ eine Brille im Rathaus aus, wie sie von Matthias Erzberger zeitweise getragen wurde.

Erzberger wurde am 20. September 1875 in Buttenhausen geboren und 1903 mit nur 28 Jahren als jüngster Abgeordneter für die Zentrumspartei im Wahlkreis Biberach–Waldsee–Leutkirch–Wangen in den Reichstag gewählt.

Er kritisiert nicht nur die Missstände in der Kolonialverwaltung, sondern entwickelte sich während des Ersten Weltkriegs auch zu einem der Friedensvorkämpfer. Als das deutsche Militär kurz vor der Niederlage stand, unterzeichnete Erzberger im November 1918 den Waffenstillstand, der den Krieg beendete. Anschließend setzte er sich erfolgreich für die Annahme des Versailler Vertrags ein.

Für seine Rolle im Friedensprozess wurde Erzberger angegriffen. Die Hetzpropaganda gegen Erzberger löste mehrere Mordanschläge auf ihn aus und führte schließlich zu seinem Tod im Jahr 1921.

Bei der Ausstellung „Biberach in 52 Objekten“ wird das ganze Jahr über wöchentlich ein neues Objekt im Eingangsfoyer des Rathauses ausgestellt, das eine Verbindung zur Stadt hat. Damit können Biberacher wie auch Gäste die Stadt besser kennenlernen.

