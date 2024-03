Vom 14. Juni bis 14. Juli findet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland statt. Anders als bei vergangenen großen Turnieren wird die Stadt Biberach diesmal kein eigenes Public Viewing. Dafür gibt es vor allem zwei Gründe.

Zur WM 2006, aber auch zur WM 2014 und zur EM 2016 hatte es auf dem Gigelberg jeweils große Public-Viewing-Angebote gegeben, die die Stadt mitorganisiert hatte. So konnten die Fans nicht nur in der Gigelberghalle und in der alten Stadtbierhalle mit den Teams mitfiebern, sondern auch auf der Wiese zwischen den beiden Hallen. Rund 20.000 bis 25.000 Euro habe die Stadt dafür jeweils aufgewendet, wie Oberbürgermeister Norbert Zeidler am Donnerstagabend im Gemeinderat berichtete.

Terminkollision und wenig Personal

Dieses Jahr werden die Biberacher Fußballfans allerdings auf ein von der Stadt organisiertes Public Viewing verzichten müssen, teilte der OB in diesem Zusammenhang mit. „Die Finalspiele der EM kollidieren, mit dem Auftaktwochenende des Schützenfests ab dem 12. Juli. Wir brauchen deshalb die Hallen für Schützen, außerdem wird auf dem Gigelberg während der EM bereits der Vergnügungspark aufgebaut.“

Hinzu komme auch ein personeller Engpass im Bereich der städtischen Veranstaltungstechnik, weil einige Mitarbeiter in dieser Zeit Prüfungen absolvieren müssten, so Zeidler. Sollte es aber Gastronomiebetriebe oder private Initiativen geben, die in der Stadt Public Viewing zur EM anbieten wollen, begrüße man das seitens der Stadtverwaltung natürlich.

Das Bundeskabinett hat diese Woche eine „Public-Viewing-Verordnung“ gebilligt. Demnach können Kommunen die öffentliche Übertragung von Spielen nach 22 Uhr erlauben. Dies ist sonst durch Lärmschutzvorgaben limitiert. An die neue Verordnung werde sich die Stadt Biberach halten, sagte Zeidler. Insgesamt beginnen 26 der 51 Turnierspiele um 21 Uhr.