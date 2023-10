An diesem Donnerstag beginnen zwar zunächst die 45. Biberacher Filmfestspiele, Stadtverwaltung und Gemeinderat haben aber bereits die Weichen gestellt, um dem zuletzt gebeutelten Festival eine Zukunftsperspektive zu geben. Dafür nimmt die Stadt weiteres Geld in die Hand.

Zwei Wechsel in der Intendanz innerhalb von zwei Jahren, die Ankündigung des gesamten Filmfestvereinsvorstands bei der Mitgliederversammlung Mitte November nicht mehr zu kandidieren und ein Festival 2023 auf Sparflamme ‐ die Biberacher Filmfestspiele haben zuletzt für wenig positive Schlagzeilen gesorgt. Umso mehr waren alle Beteiligten in den vergangenen Wochen hinter den Kulissen bemüht, die Zukunft des Filmfests wieder auf ein solideres Fundament zu stellen.

Geschäftsstelle zurück ins Kulturamt

Den Anfang hat nun der Biberacher Gemeinderat mit einem Beschluss gemacht, der am Dienstag per Pressemitteilung bekannt gegeben wurde. Durch eine hauptamtlich bei der Stadtverwaltung angesiedelte Geschäftsstelle für die Filmfestspiele sollen die ehrenamtlich Tätigen des Vereins Biberacher Filmfestspiele künftig von organisatorischen Aufgaben entlastet werden.

Hierfür soll eine Halbtagsstelle, angesiedelt beim Kulturamt, geschaffen werden. Mit den dafür veranschlagten etwa 33.000 Euro erhöhe die Stadt ihr bisher bei 96.000 Euro liegendes finanzielles Engagement pro Jahr auf dann 126.000 Euro, so Oberbürgermeister Norbert Zeidler, der auch stellvertretender Vereinsvorsitzender ist, gegenüber der SZ. Er selbst durfte aufgrund dieses Amts nicht an den nichtöffentlichen Beratungen des Gemeinderats zu diesem Punkt teilnehmen. Diese seien sehr intensiv gewesen. „Soviel habe ich zumindest erfahren“, so der OB.

Abläufe sollen gestärkt werden

Die bisherigen 96.000 Euro umfassten einen Barzuschuss von 65.000 Euro, Preisgelder in Höhe von 10.000 Euro sowie unbare Zuschüsse für die Überlassung der Stadthalle für Eröffnung, Preisverleihung und Buffet im Gegenwert von 18.000 Euro.

Mit dem Ratsbeschluss kommt es zu einer Organisationsstruktur, die sich in der Vergangenheit bereits bewährt hatte. Bis 2014 waren Aufgaben der Geschäftsstelle der Filmfestspiele schon vom Kulturamt erbracht worden. Die Geschäftsstelle soll als Drehscheibe zwischen Verein, der künstlerischen Leitung und den Partnern der Filmfestspiele fungieren. Dadurch sollen die organisatorischen Abläufe gestärkt, der Dialog gefördert und das bürgerliche Engagement mit Manpower sowie Knowhow unterstützt werden, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung.

Zunächst auf zwei Jahre befristet

Zudem führe die organisatorische Änderung zu einer deutlichen finanziellen Entlastung des Vereins, der dann keine eigenen Räume für eine Geschäftsstelle mehr benötige, so Zeidler. Beschlossen ist diese neue Regelung für die Jahre 2024 und 2025. Danach werde es eine Evaluation geben.

Seit dem Weggang der Intendanz und der Ankündigung des Vorstands, für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung zu stehen, hatte Zeidler sich intensiv mit verschiedenen Akteuren über die Zukunft der Biberacher Filmfestspiele ausgetauscht. „Der Gemeinderat erhofft sich, dass es durch einen personellen und organisatorischen Neustart gelingen wird, die Filmfestspiele nachhaltig zukunftssicher aufzustellen“, so Zeidler.

Neue Intendanz bis Anfang 2024

Derzeit sei er in Gesprächen mit Interessenten für die zu besetzenden Vorstandsposten. „Ich bin optimistisch, dass wir den Mitgliedern des Vereins zur Versammlung am 15. November ein volles Vorstandstableau zur Wahl stellen können.“ In einem nächsten Schritt gelte es für den neuen Vorstand dann, die Stelle der künstlerischen Leitung zu besetzen. Dies soll bis Anfang 2024 gelingen, so Zeidler.