Biberach

Stadt Biberach lädt zum Unternehmertreffen ins ITZ Plus ein

Biberach / Lesedauer: 1 min

Die Stadt Biberach lädt alle interessierten Biberacher Unternehmerinnen und Unternehmer am Mittwoch, 11. Oktober, um 19 Uhr in das Innovations- und Technologietransferzentrum Plus (ITZ Plus), Hubertus-Liebrecht-Straße 39, ein.

Veröffentlicht: 25.09.2023, 14:04 Von: sz