Stadt Biberach kauft neue Großkehrmaschine

Die Stadt Biberach kauft dieses Jahr eine neue Großkehrmaschine, die die inzwischen 15 Jahre alte Vorgängerin ersetzen soll. Das hat der Bauausschuss einstimmig beschlossen.

Groß ist nicht nur die Kehrmaschine, sondern auch der Kaufpreis. Rund 321.000 Euro kostet das Gerät, das künftig für das Kehren und Reinigen von Straßen, Wegen und Plätzen eingesetzt wird. Weil der Preis so hoch ist, war eine europaweite Ausschreibung erforderlich, die allerdings damit endete, dass von zwei eingegangenen Angeboten nur eines gewertet werden konnte. Geliefert wird die Maschine von der Firma Bucher Municipal aus Hannover.

Die Stadträte befürworteten den Kauf aus Gründen der Sauberkeit in der Stadt. Die häufigste Frage war, was mit der bisherigen Großkehrmaschine passiert. „Für diese wird ein Sachverständigengutachten erstellt, anschließend soll sie meistbietend versteigert werden“, erläuterte Markus Merkle, Leiter des Baubetriebsamts. Dies sei ein übliches Verfahren. Zwar habe die Maschine enorm viele Betriebsstunden auf dem Buckel, es gebe aber immer wieder Start-Ups in diesem Bereich, die möglicherweise froh seien, anfangs mit einer kostengünstigen Maschine arbeiten zu können, so Merkle. Finde sich kein Käufer, werde die Maschine verschrottet.

Eine Hoffnung der Räte musste der Baubetriebsamtsleiter enttäuschen: „Die neue Maschine wird nicht leiser sein als die bisherige. Vom Lärmpegel her sind wir bereits am unteren Limit.“