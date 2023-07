Wie viele andere Kommunen erhöht auch die Stadt Biberach zum 1. September die Kindergartengebühren. Die Verwaltung begründet dies unter anderem mit Kostensteigerungen und den aktuellen Tarifabschlüssen. Dies hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Im Zuge der geplanten Haushaltskonsolidierung hat das Gremium mehrheitlich auch entschieden, sich bei der Gebührenkalkulation ab dem Kindergartenjahr 2024/2025 am Landesrichtsatz zu orientieren. Bislang hatte die Stadt Biberach ihre Kindergartengebühren immer zehn Prozent unter diesem Richtsatz festgelegt.

Die Kirchen und kommunalen Landesverbände haben für das kommende Kindergartenjahr 2023/2024 eine Gebührenerhöhung um 8,5 Prozent vorgeschlagen. Unter Berücksichtigung des zehnprozentigen Abschlags auf den Landesrichtsatz ergibt sich in Biberach dadurch ein Stundenverrechnungssatz von 4,10 Euro (bisher 3,80 Euro). Als Beispiel: Die monatliche Kindergartengebühr für eine Familie mit einem Kind und einer 30–Stunden–Betreuung pro Woche steigt ab 1. September von 114 auf 123 Euro. Die neuen Gebührensätze gelten für ein Jahr.

Schere zwischen Kosten und Erträgen weitet sich

Bei der Vorberatung des Themas im Hauptausschuss machte der Erste Bürgermeister Ralf Miller deutlich, dass der Kostendeckungsgrad von 20 Prozent, der bei den Betreuungseinrichtungen eigentlich erreicht werden sollte, seit Jahren sinkt und derzeit bei etwa 14 Prozent liegt. Im Gegenzug seien aber immer mehr Kitaplätze geschaffen worden. „Die Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen geht immer weiter auseinander und liegt 2023 bei einem Fehlbetrag von 9,4 Millionen Euro“, so Miller. 2019 hatte dieser wert noch 8,1 Millionen Euro betragen.

Die Schere zwischen Aufwendungen für die Kindergärten und den Erträgen aus Elternbeiträgen geht in Biberach allmählich auseinander. Hier will die Stadt nun gegensteuern. (Foto: Stadt Biberach )

Im Zuge der vom Gemeinderat wegene des erwarteten Gewerbesteuereinbruchs beschlossenen Haushaltskonsolidierung soll der Zehn–Prozent–Abschlag ab 2024/2025 entfallen. Die Stadt Biberach habe selbst dann im Vergleich zu anderen Kommunen immer noch günstige Kindergartengebühren, so Miller. Ob auch das in Biberach aktuell kostenfreie letzte Kindergartenjahr zum genannten Zeitpunkt wegfällt, soll der Gemeinderat in diesem Herbst separat entscheiden.

Im Hauptausschuss gab es noch ein Patt

Im Hauptausschuss endete die Abstimmung zur Anpassung der Kindergartengebühren ab 2025/25 an den Landesrichtsatz mit einem Patt. Während sich CDU und Freie Wähler dafür aussprachen, gab es von Grünen, SPD, FDP und Linken–Stadtrat Ralph Heidenreich Gegenstimmen sowie eine Enthaltung. Während die Gegner die Anpassung als wenig familienfreundlich empfanden, argumentierten die Befürworter damit, dass die Gebühr vom Landratsamt ganz oder teilweise übernommen werde, wenn den Eltern und dem Kind die finanzielle Belastung nicht zuzumuten sei. Die Kostenübernahme des Landratsamts ist abhängig vom Einkommen. Belasse man die Gebühr beim jetzigen Schlüssel, „dann ist der eigentliche Gewinner das Landratsamt“, meinte Hans Beck (CDU).

In Biberach gibt es wirklich noch Kindertageseinrichtungen, in denen Bildung betrieben wird. Lucia Authaler

Im Gemeinderat kam es zu einer erneuten Abstimmung. Vom Wegfall des Abschlags seien nicht nur Familien mit wenig Geld betroffen, sondern auch Kinder der Mittelschicht, deren Eltern eine höhere Belastung zu tragen hätten, begründete Rudolf Metzger die weiterhin bestehende Ablehnung bei der SPD. Anders die FDP: Nach den Hintergrundinformationen und Begründungen könne man nun zustimmen, sagte Hildegard Ostermeyer.

Verweis auf Gebührenübernahme durch Landratsamt

„In Biberach gibt es wirklich noch Kindertageseinrichtungen, in denen Bildung betrieben wird“, so Lucia Authaler (CDU). Einen Stundenverrechnungssatz von 4,50 Euro oder 4,80 Euro könnten sich dafür die meisten leisten. Ansonsten unterstütze das Landratsamt oder es greife die Härtefallregelung der Stadt, die es bisher aber noch nie geraucht habe.

Schließlich stimmten 17 Räte dafür, auf den den zehnprozentigen Abschlag auf den Landesrichtsatz ab 2024/25 zu verzichten, 14 waren dagegen.