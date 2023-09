Der Bauausschuss hat am Donnerstagabend einen Knopf an ein kommunalpolitisches Streitthema der vergangenen Jahre gemacht: Einstimmig votierten die Räte, das Umfeld des Ochsenhauser Hofs mit einer wassergebundenen Decke (Stabilizer-Belag) zu versehen.

„Das ganze Thema ist insgesamt ein großes Ärgernis“, sagte Baubürgermeister Christian Kuhlmann und gab sich selbstkritisch: „Es sind Fehler vom beauftragten Planungsbüro gemacht worden, es sind aber auch Fehler durch uns in der Begleitung gemacht worden.“

Die Vorgeschichte

Zur Erinnerung: Der Rat hatte im März 2021 für das Umfeld des Ochsenhauser Hofs zunächst einen Belag aus sogenannten Polygonalplatten beschlossen. Das Ergebnis war dann aber anders, als sich es Verwaltung und Gemeinderat offenbar vorgestellt hatten. Die verlegten Platten waren in sich uneben und auch im Fugenbereich bildeten sich Absätze von bis zu zwei Zentimetern. Nichts, für jemanden, der schlecht zu Fuß oder auf einen Rollator angewiesen ist. Es folgte Anfang 2022 ein Baustopp und die Frage danach, wer das Ganze verschuldet hat. Es gab viel Kritik am Planungsbüro, auf einen vermutlich langwierigen Rechtsstreit wurde aber verzichtet.

Stattdessen einigte man sich auf einen beigen, feinkörnigen Stabilizer-Belag, eine wassergebundene, ebene Decke, die sehr belastbar ist und auch befahren werden kann. Außerdem ist er wasserdurchlässig, was für die dortigen Bäume wichtig ist. Zwei Musterflächen mit verschiedenen Varianten wurden vor einiger Zeit am Ochsenhauser Hof zur Begutachtung angelegt. Auch ein Ortstermin mit der benachbarten Konditorei Kolesch fand statt. Deren Außenbewirtschaftungsfläche soll mit Granitpflaster belegt werden. Ebenso soll es einen gepflasterten Bereich direkt um den Ochsnehauser Hof geben, der auch im Winter geräumt wird ‐ im Gegensatz zum Stabilizer-Belag.

Keine zusätzlichen Pflasterbereiche

Der Bauausschuss zeigte sich grundsätzlich zufrieden mit der vorgeschlagenen Lösung ‐ mit ein paar Abstrichen. „Von dem Belag, wie er jetzt als Muster verlegt wurde, sind wir etwas ernüchtert“, meinte Friedrich Kolesch (CDU). „Die Oberfläche sandet doch stark, aber es überwiegen die Vorteile.“ Auch er habe mit dem Cafébetreiber gesprochen. Dieser wünsche sich noch eine etwa zwei Meter breite Granitpflasterfläche zusätzlich zu seinem Außenbereich für die Anlieferung. Diesem Vorschlag widersprachen jedoch Baubürgermeister Kuhlmann und auch Vertreter anderer Fraktionen, ebenso wie der von Kolesch vorgebrachten Idee, den Bereich direkt südlich des Ochsenhauser Hofs ebenfalls breiter zu pflastern. Kolesch enthielt sich am Ende bei der Abstimmung.

Spätestens seit diesem Sommer wisse man, wie wichtig eine Fläche sei, die Wasser aufnehmen oder bei Hitze auch angefeuchtet werden könne, sagte Silvia Sonntag (Grüne) und sprach sich für den Stabilizer-Belag aus. Mehr Pflaster als das nun vorgeschlagene brauche es nicht. Sie fragte außerdem noch, ob ein Trinkwasserspender in diesem Bereich vorgesehen ist. Ein solcher werde direkt am Ochsenhauser Hof montiert, sagte Kuhlmann.

Umsetzung noch 2023

Magdalena Bopp (Freie Wähler) und Waltraud Riek (SPD) zeigten sich zwar ebenfalls etwas enttäuscht darüber, dass der künftige Belag so stark sande. Beide stimmten für ihre Fraktionen aber zu. „Wir wollen jetzt kein neues Fass aufmachen“, so Bopp.

Hildegard Ostermeyer (FDP) mahnte an, den derzeit etwas „fantasielosen Spielplatz“ am Ochsenhauser Hof wieder schöner zu gestalten. Dort kämen noch weitere Geräte hinzu, kündigte Kuhlmann an.

Für die Kosten von rund 522.000 Euro erhält die Stadt laut Sitzungsvorlage des Gemeinderats vom Juli einen Landeszuschuss von 309.000 Euro, sofern die Maßnahme noch in diesem Jahr umgesetzt wird.