Sprache als Schlüssel zur Integration

Die Biberacher Volkshochschule (VHS) baut ihr Kursangebot im Deutsch– und Integrationsbereich stetig aus, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden. Kurse am Abend, online oder mit Kinderbetreuung — für jeden sei etwas dabei, teilt die Stadtverwaltung Biberach mit.

Die VHS sei ein Ort der Begegnung und der Bildung, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter. Hier treffen sich die unterschiedlichsten Menschen, um gemeinsam zu lernen und sich auszutauschen. Jedem soll der Zugang zu den Kursen und dem vielfältigen Angebot möglich sein. Mit ihrer Arbeit will die VHS die Gesellschaft positiv prägen und mitgestalten.

„Die Integration ist für die Volkshochschule Biberach ein großes Thema“, so VHS–Leiterin Effi Holland. Ein relevanter Teil des Kursangebots seien deshalb die Deutschkurse für Zuwanderer. Um der hohen Nachfrage an Deutschkursen gerecht zu werden und die verschiedenen Bedürfnisse der Interessenten zu berücksichtigen, erweitert und überprüft die VHS Biberach stets ihr Kursangebot.

Im Januar startete erstmals ein reiner Online–Integrationskurs für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die abgelegener wohnen oder wegen der Kinderbetreuung ihre Zeit gut organisieren müssen.

Ein Integrationskurs in Präsenz inklusive Kinderbetreuung ist ein weiteres attraktives Angebot, das die Volkshochschule ganz neu für Familien mit Kleinkindern in ihr Repertoire mit aufgenommen hat. Personen, die am Abend einen Deutschkurs besuchen wollen oder müssen, werden bei der VHS ebenfalls fündig.

Zudem bietet die VHS Deutschkurse auch außerhalb Biberachs an. In Bad Buchau laufen derzeit zwei Integrationskurse. Ein Integrationskurs in Riedlingen ist in Kooperation mit der VHS Donau–Bussen geplant. Mehrere Flüchtlingskurse konnten in Schemmerhofen und in der Gemeinschaftsunterkunft Dietenbronn stattfinden, auch dank der Unterstützung durch das Biberacher Landratsamt.

Verschiedene Prüfungen, wie Deutschprüfungen auf unterschiedlichen Niveaus und den Einbürgerungstest bietet die VHS ebenfalls an. Diese werden beispielsweise für die Niederlassungserlaubnis oder die Einbürgerung benötigt.

„Sprache ist ein wichtiger Baustein der Integration“, sagt Daniel Poßeckert, der Integrationsbeauftragte der Stadt Biberach. „Sie ist die Voraussetzung für berufliche und gesellschaftliche Teilhabe.“ Erst eine gemeinsame Sprachbasis ermögliche es, dass Zugewanderte und Einheimische miteinander in Kontakt kommen könnten, Vorurteile abgebaut würden und beide Seiten voneinander lernen könnten.

„Die Stimmung in den Integrationskursen ist meistens lebhaft, offen und fördert den Austausch zwischen verschiedenen Kulturen“, erklärt die zuständige Fachbereichsleiterin Doris Abt. Die Lehrkräfte trügen maßgeblich dazu bei. Aus persönlichen Gesprächen weiß Poßeckert, dass das hohe Engagement der Lehrkräfte für viele Zugewanderte sehr prägend ist und sie oft noch mehrere Jahre nach Beendigung des Integrationskurses gerne an die Zeit zurückdenken.

Die Volkshochschule Biberach berät Personen, die sich für einen Integrations– oder Deutschkurs interessieren, gern bezüglich passender Angebote. Die Deutschabteilung ist nach den Sommerferien ab 11. September wieder für Beratungen und Anmeldungen erreichbar unter Telefon 07351/51—338 oder per Mail an [email protected].