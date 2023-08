Sportprogramm für Long–Covid–Patienten

Nach einer Corona–Infektion bleiben häufig über längere Zeit Symptome bestehen, die sich in unterschiedlichster Art zeigen können. Die Turngemeinde Biberach 1847 e.V. bietet für Betroffene einen speziellen Kurs an, um wieder in Bewegung zu kommen. Wie der Verein mitteilt, ist es für die Betroffenen wichtig, langsam ihre Ausdauer– und Kraftfähigkeiten wieder zu steigern. Das sei mit dem Programm Kinsporth möglich.

In dem angebotenen Kurs soll die individuelle Belastbarkeitsgrenze ausgelotet und diese schonend, behutsam und vorsichtig erhöht werden. Kleine Übungen würden bereits die Konzentrationsfähigkeit verbessern und die psychische Verfassung stärken. Der Kurs sei für alle Altersstufen geeignet und werde auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer abgestimmt. Der Kurs findet freitags von 14.15 bis 15.15 Uhr im Bewegungsraum in der TG Geschäftsstelle mit Kursleiterin Kerstin Doll statt. Der Kurs startet am 22. September.

Die Anmeldung erfolgt bei Luca Kley, telefonisch unter 07351/5797244 oder per Mail unter [email protected].