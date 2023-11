87 Menschen sind von Oberbürgermeister Norbert Zeidler bei der Sportlerehrung der Stadt Biberach in der Mali-Halle für ihre Leistungen in diesem Jahr ausgezeichnet worden. Zeidler betonte dabei die große Vielfalt an Sportmöglichkeiten, die es in den Biberacher Vereinen gibt.

In Biberach könne man sportlich aktiv und dabei noch sehr erfolgreich sein, so der OB, der die Sportlerehrung zu seinen persönlichen Höhepunkten des Jahres erklärte, weil er eben selbst in jüngeren Jahre Leistungssport betrieben habe. „Ich erinnere mich noch gut daran, dass wir damals in Betonbunkern trainieren mussten, da ist die Mali-Halle natürlich ein Schmuckstück dagegen, wo es schon fast zwangsläufig Spaß machen muss, zu trainieren oder einen Wettkampf zu haben.“

Ohne helfende Hände ginge nichts

Zeidler betonte auch die ehrenamtlichen Leistungen. Ohne die vielen engagierten helfenden Hände wäre Sport überhaupt nicht möglich, egal auf welchem Niveau. Holger Namyslo, Timo Otto und Florian Nowack seien dafür exzellente Beispiele. Namyslo ist seit 51 Jahren Mitglied der TG Biberach, erfolgreicher Schachspieler und kümmert sich sehr um die Jugendarbeit, gibt Schul-Arbeitsgemeinschaften und ist seit 1976 auch noch Kassierer der Schachabteilung. Timo Otto ist das Mädchen für alles bei den Biberach Beavers. Er ist der Macher der Spieltage, Kassenwart und Trainer. Florian Nowacks ist als ein ist er Jugendtrainer der Handballabteilung der TG Biberach und hat zuletzt mit dem Aufstieg der ersten Damen-M;Mannschaft in die Oberliga einen großen Erfolg als Trainer gefeiert.

Noch ganz am Anfang ihrer sportlicher Karriere stehen die Taekwondo-Kämpferin Antonija Karamarko und die Tennisspielerin Noemi Köhle. Antonija ist zwölf Jahre alt und macht seit drei Jahren Taekwondo bei der TG. Und das sehr erfolgreich. In diesem Jahr wurde sie Baden-Württembergische Meisterin in ihrer Altersklasse. „Ich finde die Sportart klasse, weil sie eine Mischung aus Kraft, Disziplin und Genauigkeit ist.“ Im Januar nächsten Jahres will die Schülerin des Biberacher Wieland-Gymnasiums auch bei den Deutschen Meisterschaften nicht nur mitmischen. „Mal sehen, wie weit ich komme“, betont sie mit einem Augenzwinkern.

Dritte bei deutschen Meisterschaften

Ein Jahr älter als Antonija Karamarko ist Noemi Köhle. Gemeinsam mit ihrer Partnerin Delia Weinmann wurde sie Vizemeisterin bei der DM U13 und Dritte im Einzel. Trainiert wird die 13-jährige, großgewachsene Spielerin von Verbandstrainerin Michaela Kochendörfer. Fünf bis sechs Einheiten in der Biberacher WTB-Halle, aber auch mal im Stützpunkt in Stuttgart stehen dabei auf dem Programm. „Es macht sehr viel Spaß, diesen tollen Sport auszuüben“, ist Noemi überzeugt von ihrer Sportart ‐ trotz des großen Aufwands. „Sie bringt großen Wille und Kampfgeist mit“, beschreibt ihre Trainerin die Stärken ihres Schützlings. Auch Noemi Köhle hat sich für das kommende Jahr wieder viel vorgenommen, dann bei der U14-DM.

Neben den Einzelsportlern und -sportlerinnnen spielt auch der Mannschaftssport in Biberach eine große Rolle. Neben den Beavers sind da noch die Volleyballerinnen und die Handballfrauen, die jeweils erfolgreiche Saisons hinter sich gebracht haben. Aber auch der Radsport mit dem RSC Biberach oder die TG-Schwimmabteilung waren schon wie gewohnt ganz oben dabei bei den Meisterschaften in diesem Jahr. Doch nicht nur die sportlichen Leistungen würdigte Norbert Zeidler, sondern eben die Haltung, die hinter diesen Leistungen steht. „Diese Haltung wird Ihnen im Leben auch außerhalb des Sportplatzes oder der Halle noch sehr dienlich sein, davon bin ich überzeugt.“