Ein Spitzenspiel und drei Derbys stehen in der Fußball-Kreisliga A I Riß auf dem Spielplan. Der neue Tabellenführer VfB Gutenzell empfängt die vom Thron gestoßene SGM Ummendorf/Fischbach. Der SV Eberhardzell reist zur LJG Unterschwarzach. Die SGM Tannheim/Aitrach hat Heimrecht gegen die SGM Rot/Haslach. Im Illertal stehen sich der BSC Berkheim und der SV Kirchdorf gegenüber.

Höhn sieht Druck beim Gegner

Klar im Fokus steht das Spitzenspiel zwischen dem Gastgeber VfB Gutenzell und der SGM Ummendorf/Fischbach. Die SGM leistete sich am vergangenen Spieltag zum Auftakt nach der Winterpause einen Patzer und kam gegen Erolzheim über ein Unentschieden nicht hinaus. Besser machte es der Kontrahent aus Gutenzell, er siegte in Kirchdorf mit 1:0. Die Konsequenz: Ummendorf/Fischbach war die Tabellenführung los. Gutenzell führt jetzt die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung an.

Diese Konstellation wollte die SGM sicherlich vor dem Spitzenspiel vermeiden. „Der Druck liegt eindeutig bei den Gästen, sie sind der große Meisterschaftsfavorit und haben eine Menge zu verlieren“, ist die Sache klar für VfB-Spielertrainer Andreas Höhn. „Wir werden unseren Fußball spielen, so gut wir können und am Ende schauen, was dabei herausgekommen ist.“

SGM Rot/Haslach braucht Punkte noch dringender

Die LJG Unterschwarzach, die am vergangenen Sonntag spielfrei war, empfängt den SV Eberhardzell. In der Tabelle trennt beide Mannschaften noch einiges. Der SVE steht auf Platz vier, die LJG auf Rang neun. Allerdings startete Eberhardzell mit einer deutlichen 0:3-Niederlage gegen den SV Winterstettenstadt aus der Winterpause. Chancenlos ist Unterschwarzach nicht.

Die Möglichkeit, noch zu einem Remis zu kommen, hat die SGM Tannheim/Aitrach gegen die SGM Reinstetten II/Hürbel durch einen verschossenen Foulelfmeter in der Nachspielzeit aus der Hand gegeben. Zu Hause und im Lokalderby gegen die SGM Rot/Haslach soll dieses Erlebnis abgehakt werden. Rot/Haslach - die SGM spielte zuletzt 1:1 gegen den FC Bellamont - ist Vorletzter und braucht die Punkte noch dringender als der Gastgeber. Das Spiel wird in Tannheim angepfiffen.

Favoritenrolle liegt bei Winterstettenstadt

Die Fahrt des SV Kirchdorf führt zum nicht weit entfernten BSC Berkheim. Der BSC erledigte seine Auswärtsaufgabe beim SV Ellwangen mit Bravour und trat mit einem 5:1-Erfolg die Heimreise an. Aber um wieder richtig gut schlafen zu können, müssen die Berkheimer den eingeschlagenen Weg weitergehen. Kirchdorf verlor 0:1 gegen Gutenzell, steht aber im gesicherten Tabellenmittelfeld. Einfach wird es für keine Mannschaft werden.

Alles beim Alten beim Schlusslicht SV Ellwangen: Der zuletzt siegreiche Gastgeber SV Winterstettenstadt wird das Schlusslicht mit einem guten Schuss Selbstbewusstsein empfangen. Die Favoritenrolle liegt eindeutig bei Winterstettenstadt, außer der SVW nimmt dieses Spiel auf die leichte Schulter.

Der SV Erolzheim erreichte bei der SGM Ummendorf/Fischbach ein nicht unerwartetes Unentschieden. Zum Heimspiel reist die hervorragend positionierte SGM Reinstetten II/Hürbel an. Eine Paarung auf Augenhöhe dürfte es in Erolzheim geben.

Der Spieltag im Überblick:

LJG Unterschwarzach - SV Eberhardzell, SV Winterstettenstadt - SV Ellwangen, BSC Berkheim - SV Kirchdorf, VfB Gutenzell - SGM Ummendorf/Fischbach, SV Erolzheim - SGM Reinstetten/Hürbel, SGM Tannheim/Aitrach - SGM Rot/Haslach (alle Sonntag, 24. März, Anstoß: 15 Uhr).