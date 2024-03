Spitzenreiter Türkspor gewinnt dank Manjang-Doppelpack

In der Fußball-Kreisliga A II hat Tabellenführer Türkspor Biberach bei der SGM Warthausen/Birkenhard II gewonnen.

Die SGM Äpfingen/Baltringen gewinnt bei der SG Mettenberg und ist jetzt härtester Verfolger von Türkspor. Auch die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren gewinnt beim FV Rot und darf weiter in der Spitzengruppe mitmischen. Schlusslicht SV Sulmetingen II gewinnt bei der SGM Stafflangen/Rissegg mit 1:0. Die SGM Laupertshausen/Maselheim verliert beim SC Schönebürg.

SGM Warthausen/Birkenhard II - Türkspor Biberach 0:2 (0:0). Auf schwer bespielbarem Boden waren die Gäste über 90 Minuten klar die bessere Mannschaft. Allerdings dauerte es bis zur 52. Minute, ehe Muhammed Manjang der Führungstreffer für die Gäste gelang. Derselbe Spieler konnte zehn Minuten später auf den 2:0-Endstand für Türkspor Biberach erhöhen. Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für Türkspor Biberach in der 90. Minute.

SV Mietingen II - FC Mittelbiberach 1:1 (1:0). Nicht viel los war in Mietingen in der ersten halben Stunde. Danach nahmen die Gastgeber aber das Heft in die Hand und konnten in der 36. Minute durch Florian Arnold mit 1:0 in Führung gehen. Mietingen hatte danach mehrere hochkarätige Tormöglichkeiten, um das Ergebnis weiter auszubauen. Auch in der zweiten Halbzeit dominierten die Platzherren, wurden aber für das Auslassen der vielen Chancen in der 79. Minute durch Gästespieler Fabian Zell mit dem 1:1-Ausgleichstor bestraft.

SC Schönebürg - SGM Laupertshausen/Maselheim 3:2 (2:0). Nur in der ersten Viertelstunde waren die Gäste die bessere Mannschaft. Danach kam der SCS immer besser ins Spiel und erzielte bis zur Halbzeit zwei Tore. Nach der Pause erzielte die SGM den Anschlusstreffer, aber die Gastgeber konnten den Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellen. Nach dem erneuten Anschlusstreffer der Gäste in der 83. Minute wurde es für die Platzherren nochmals eng. Aber am Ende konnte Schönebürg einen verdienten Heimsieg unter Dach und Fach bringen. Tore: 1:0 Philipp Staible (30.), 2:0 Philipp Auer (40.), 2:1, 3:2 Florian Neziri (48., 83.), 3:1 Michael Gaum (61.). Res.: 1:1.

SGM Stafflangen/Rissegg - SV Sulmetingen II 0:1 (0:0). Die erste Halbzeit war ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für die Gastgeber. Im zweiten Durchgang erzielte Gästespieler Christian Ganser in der 80. Minute das Tor des Tages. Die Gastgeber hatten zwar danach noch Möglichkeiten zum Ausgleich, aber wie schon im gesamten Spiel wurde keine zum Torerfolg umgewandelt.

SG Mettenberg - SGM Äpfingen/Baltringen 1:4 (0:2). Die cleveren Gäste gingen durch zwei schnelle Tore rasch in Führung, was die Platzherren nicht mehr wegstecken konnten. Auch in der zweiten Halbzeit waren die Gäste die bessere Mannschaft, wenn auch der Sieg am Ende für die SGM Äpfingen/Baltringen etwas zu hoch ausfiel. Tore: 0:1 Daniel Egle (7.), 0:2 Joshua Eiberle (17.), 0:3, 0:4 Jonas Ruf (53., 61.), 1:4 Leon Petkovic (82.). Res.: 0:4.

SF Bronnen - SGM Alberweiler/Aßmannshardt 2:3 (2:1). In einem kampfbetonten Spiel sahen die Zuschauer eine ausgeglichene erste Halbzeit. Im zweiten Durchgang hatten die SF Bronnen genügend Möglichkeiten, um das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Doch am Ende gelang den Gästen ein glücklicher Auswärtserfolg. Tore: 0:1 Noah Wüllner (13.), 1:1 Oliver Maunz (23./FE), 2:1 Andreas Radnick (45.), 2:2 Sascha Härle (85.), 2:3 David Härle (90.). Res.: 2:4.

FV Rot - SGM Attenweiler/Oggelsbeuren 3:4 (1:1)

Beide Mannschaften zeigten lange ein Spiel auf Augenhöhe. Gegen Ende der Partie ging dem FV Rot gegen die kampfbetonten Gäste die Puste aus. Am Ende war der Sieg der SGM Attenweiler/Oggelsbeuren verdient. Tore: 0:1 Jochen Hauler (4.), 1:1, 2:1 Mamadou Manneh (5., 47.), 2:2 Elias Weller (60.), 2:3, 2:4 Matheo Peric (83., 85.), 3:4 Daniel Frank (93.). Bes. Vork.: Rote Karte für den FV Rot in der 97. Minute. Res.: 1:1.