Die Sperrung auf der Südbahn zwischen Biberach-Süd und Ummendorf dauert bis zum 4. Dezember, 2 Uhr. Ursprünglich war geplant gewesen, den Streckenabschnitt, auf dem eine neue Brücke über die Riß gebaut wird, in der Nacht zum kommenden Montag wieder freizugeben.

Daraus wird nun aber nichts. Grund dafür seien nicht die Arbeiten an der Brücke selbst, wie der zuständige Projektleiter mitteilt, sondern der Bahndamm vor und hinter der Brücke. Hier müsse zunächst eine Bodenverbesserung gemacht werden, damit der Oberbau mit Gleisen wieder hergestellt werden könne.

Aufgrund dessen verlängert die DB den Schienenersatzverkehrs zwischen Biberach und Aulendorf bis 3. Dezember. Betroffen hiervon sind bei den Zügen die Linien IRE 3, RE 5, RS 21, RS 2. Es kommt hierbei zu Fahrplanänderungen und Ersatzverkehr mit Bussen.

So läuft der Ersatzverkehr

Ein Ersatzverkehr mit Bussen von Biberach in Richtung Aulendorf mit Halt in Bad Schussenried ist eingerichtet. Ersatzhaltestellen sind in Biberach ZOB/Bahnhof Bussteig 15, in Bad Schussenried (Aldi Kreisel) und Aulendorf am Bahnhof. Die Ersatzbusse halten nicht in Bad Schussenried am Bahnhof.

Empfohlene Artikel Mit spektakulärem Video Riesiger Kran hebt neue Eisenbahnbrücke bei Biberach über Fluss q Biberach

Bei den Linien RS 21 und RS 2 kommt es zwischen Ulm Hbf und Biberach bzw. Biberach Süd teilweise zu geänderten Fahrzeiten. Die Fahrzeiten der Züge und Ersatzbusse sind auf bahn.de sowie im DB Navigator verfügbar.