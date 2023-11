Diese Indien-Projekte der Gebhard-Müller-Schule laufen weiter

Kontinuität ist das Stichwort dieses Jahr für die Indienhilfe der Gebhard-Müller-Schule. Die zur Verfügung stehenden Spenden hatten sich zuletzt beinahe halbiert. Der SMV und dem Vertrauenslehrer Ralph Lang ist es wichtig, dass die angestoßenen Hilfen für die in größter Armut lebenden und in Steinbrüchen schuftenden Familien weiterlaufen. Die Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ der „Schwäbischen Zeitung“ wird ihren Beitrag weiter dazu leisten.

Seit 2014 unterstützen Schüler und Lehrer der Gebhard-Müller-Schule Wanderarbeiter und ihre Kinder im Nordwesten Indiens. Der Religions- und Vertrauenslehrer Ralph Lang war mit seiner Frau bereits in der Region und hat sich ein Bild von der Situation gemacht.

Biberacher Spenden fließen in drei Bereiche

Seither ist viel passiert. Über eine örtliche Organisation finanziert die Biberacher Berufliche Schule die Kerala-Bhakar-Schule in Rajasthan. Sie bezahlt Lehrergehälter, Gebäudeunterhalt, Material und Ausflüge zu Orten der Umgebung. „Das ist oft das erste Mal, dass die Kinder eine kleine Stadt erleben.“

Eine weitere Säule ist die Förderung von Schülern, die das Potenzial für weiterführende Schulen haben. Denn die Eltern, die als Tagelöhner in Steinbrüchen arbeiten, können ihre Kinder nicht unterstützen. Oft sind es Mädchen, die mit deutscher Hilfe gefördert werden. Langs großer Wunsch ist, dass eines Tages eine ehemalige Schülerin als Lehrerin an die Kerala-Bhakar-Schule zurückkehrt.

Staublungenkrankheit tötet Versorger

Die dritte Säule der Indienhilfe ist die Gesundheitsvorsorge. In jeder der Familien gebe es Opfer der Staublungenkrankheit. Die Arbeit im Steinbruch rafft junge Menschen schon in ihren 30ern dahin. Damit fehlt das Familieneinkommen. Die Kinder können dann nicht mehr in die Schule gehen, sie arbeiten selbst in Steinbrüchen.

„Da sind Sechsjährige, die mit dem sieben Kilo schweren Hammer hantieren, daneben liegt ein Geschwisterchen, auf das sie auch noch aufpassen müssen.“ Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, haben inzwischen mehrere 1000 Menschen Schulungen über die Staublungenkrankheit bekommen. Sie erhalten Schutzmasken, lernen, wie sie bei der Arbeit weniger Staub verursachen. Auch die Steinbruchbesitzer erhalten Informationen zu Arbeitsschutz.

Höhere Kosten und Ängste sorgen für Spendenknick 2022

Diese drei Säulen unterstützt die Schule weiter. Für neue Projekte fehlt das Geld. Inflation, Preissteigerungen für Lebensmittel und die Angst vor einer Energiekrise haben vergangenen Winter die Spenden aus Deutschland reduziert, ja fast halbiert. Wie immer hatte die SMV alle Klassen über das Indienprojekt informiert und für zwei Wochen ein Sparschwein aufgestellt.

Den Gesamtbetrag aller Schüler- und Elternspenden verdoppeln die 90 Lehrer der Gebhard-Müller-Schule. „Manche Kollegen leisten da dreistellige Beträge“, ist Ralph Lang dankbar. Hinzu kommen private Einzelspenden sowie Erlöse aus Bewirtungen, die die SMV stemmt. Sehr wichtig für den Erfolg der Indienhilfe sei der verlässliche Beitrag der „Schwäbischen Zeitung“, die die Spenden ihrer Leser auf verschiedene Projekte aufteilt.

Kleine Rücklagen retten Projekte vorerst

Die geringere Spendensumme 2022 hatte im laufenden Jahr noch keine gravierenden Folgen. „Wir hatten in Absprache mit unserer Partnerorganisation vor Ort klug gewirtschaftet und kleine Rücklagen als Puffer gebildet“. Den Familien in Indien hilft außerdem, dass sich die Situation nach zwei Jahren Corona-Lockdown wieder normalisiert hat.

Zweieinhalb Jahre hatten sie nicht arbeiten dürfen, zwei Jahre Dürre hatten außerdem den Versuch erschwert, auf kleinen Parzellen Nahrungsmittel anzubauen. Dieses Jahr aber habe es endlich viel geregnet. Außerdem scheinen sich die Preise für Korn und Reis, die durch den Ukrainekrieg in die Höhe geschnellt waren, zu stabilisieren.

Ralph Lang beeindruckt das Engagement der Schüler

Ralph Lang ist sehr stolz „auf unsere Biberacher Schüler“. Sie leisten viel Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit in der Schule, damit das Projekt weiterbestehen kann. In der Regel besuchen sie ja lediglich zwei bis drei Jahre die Gebhard-Müller-Schule, im letzten sind sie mit Prüfungen beschäftigt. Dass das Projekt nun fast zehn Jahre wachse, „ist ein tolles Ergebnis“, findet Lang.

Zumal die Biberacher Schüler auch Sorgen haben. „Klimakrise, Corona, Krieg, nun die schwächelnde Wirtschaft und persönliche Zukunftssorgen ‐ mein Eindruck ist inzwischen, dass die Schüler Probleme verdrängen“, sagt Lang. „Das nehme ich ihnen nicht übel, die Weltlage ist auch sehr deprimierend.“

Schüler sprechen mit Begeisterung von der Indienhilfe

Er versuche, die jungen Frauen und Männer nicht zum Engagement zu drängen, er verzichte auf schlimme Bilder aus Indien. Er setzt mehr darauf damit zu motivieren, dass die Schüler „in dieser bedrängenden Zeit, etwas verändern können“. Das Gefühl, „gemeinsam etwas hinzubekommen, kann man nicht überschätzen“, findet Ralph Lang.

Ihn freut, „mit welcher Leidenschaft und Begeisterung die Schüler der SMV von den Erfolgen berichten“. Sagen zu können, „Ich habe es mit meinen Freunden geschafft, dass ein Kind in Indien zur Schule gehen kann“, sei etwas sehr Großes.