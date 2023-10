Spediteuren fürchten höhere Kosten

Angesichts der Pläne der Bundesregierung für die LKW-Mautänderung wandte sich die Industrie- und Handelskammer Ulm in einem Schreiben an die Bundestagsabgeordneten der Region. Für den Biberacher Bundestagsabgeordneten Josef Rief (CDU), welcher die Maut-Pläne der Ampel schon länger mit Unverständnis und Sorge beobachtet, ein Grund noch aktiver zu werden und mit einem breiten Bündnis aus der Region dagegen zu steuern. So traf er sich stellvertretend für die gesamte Branche mit dem Ringschnaiter Spediteur Johannes Seifert, Simon Pflüger, welcher das Thema für die IHK Ulm bearbeitet, dem Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Biberach Fabian Bacher und mit dem Ringschnaiter Ortsvorsteher Walter Boscher.

Simon Pflüger nennt vor allem vier Aspekte, die im Zentrum der Kritik der IHK stehen. So bemängelt er den unglücklich gewählten Starttermin zum 1. Dezember 2023, da dies zu einer Mehrbelastung des laufenden Geschäftsjahres führen wird. Ebenso sieht er auch die Doppelbelastung hinsichtlich der CO2-Bepreisung skeptisch, da ausländische Transportunternehmen oftmals nicht in Deutschland tanken, sondern den in anderen Staaten getankten Kraftstoff verwenden.

Weiter zeigt er sich irritiert über die im Gesetz genannten „Lenkungswirkung“, welche aber nicht gegeben sein könne, da emissionsfreie Fahrzeuge kaum verfügbar seien und die benötigte Ladeinfrastruktur nicht vorhanden sei. „Am Ende zahlt die Maut der Kunde an der Kasse, weil die Waren nicht im Laden durch Zauberhand entstehen, sondern von Logistikunternehmen dorthin geliefert werden. Die Mautpläne der Regierung tragen daher auch eine inflationstreibende Komponente in sich“, ist sich Simon Pflüger sicher.

Der Spediteur Johannes Seifert kann diesen Überlegungen und Feststellungen nur zustimmen und verweist auf seine eigenen Geschäftszahlen. So oder so, die Maut werde von der Bevölkerung in den Einzelhandelsläden, Supermärkten, Warenhäusern und auch im Online-Versand gezahlt werden.

Josef Rief zeigt sich von den Plänen der Regierung mehr als verärgert, heißt es in der Pressemitteilung des Abgeordneten. „Die Regierung führt einen ideologiegetriebenen Kampf gegen die Straße. Der Schienenverkehr, den sie propagieren, ist jetzt schon mehr als ausgelastet.“ Auch den E-LKW fehle die Lade-Infrastruktur.

Auch gab der CDU-Politiker zu bedenken, dass von den Mauteinnahmen nur drei Milliarden auch wieder für die Straßeninfrastruktur verwendet werden würden, der Löwenanteil fließe in den übrigen Haushalt als zusätzliche Steuereinnahmen.

Fabian Bacher von der Kreishandwerkerschaft sieht die Problematik an, auch wenn die Handwerksbetriebe meistens für das Erste noch nicht mautpflichtig seien.

Walter Boscher sieht die Gängelung einer ganzen Branche, die eben auch ein solides und starkes Unternehmen in Ringschnait betrifft, äußerst kritisch.