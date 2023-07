Der für 2024 angekündigte Gewerbesteuerrückgang um bis zu 30 Millionen Euro hinterlässt auch seine Spuren im mehrjährigen Investitionsprogramm der Stadt Biberach. So hat der Gemeinderat sich bei der jährlichen Fortschreibung des Plans bei Enthaltungen der Grünen–Fraktion einstimmig dafür entschieden, verschiedene Projekte im Hoch– und Tiefbau zeitlich zu schieben.

Dort, wo es möglich ist, wollen wir Investitionen möglichst strecken, um den Sparbemühungen gerecht zu werden. Christian Kuhlmann

„Dort, wo es möglich ist, wollen wir Investitionen möglichst strecken, um den Sparbemühungen gerecht zu werden“, erläuterte Baubürgermeister Christian Kuhlmann. Neben der extremen Baukostenentwicklung gebe es aber noch andere Gründe, etwas auf die Bremse zu treten. So sei es momentan schwierige, Firmen für die Planung von Bauprojekten zu gewinnen. Komme dabei noch Zeitdruck hinzu, entspreche die Leistung dieser Firmen oft nicht der erwarteten Qualität. Hinzu komme, dass auch im Rathaus aufgrund fehlender Fachkräfte eine extreme Belastung bei der Projektbearbeitung entstehe. Aus alle diesen Gründen sei es sinnvoll, Projekte zu schieben, um Zeit zu gewinnen

Bildung und Betreuung haben Vorrang.

Für die Fortschreibung des Investitionsprogramms hat die Stadtverwaltung deshalb eine neue Priorisierung zu Grunde gelegt. Im Vordergrund stehen Investitionen in den Bildungs– und Betreuungsbereich. Wichtig seien auch Gebietsentwicklungen im Wohn– und Gewerbebereich. Weiterverfolgt werden auch wichtige Projekte der Verkehrsinfrastruktur wie der B30–Aufstieg und die Gemeindeverbindungsstraße (GV) Blosenberg. Diese seien auch wesentliche Voraussetzungen für den Mobilitätswandel innerhalb der Stadt, so Kuhlmann. Aufs Tempo drücken will die Stadt auch beim Hochwasserschutz. Priorisiert werden sollen auch Vorhaben für die es Zuschüsse gibt — allerdings nur dann, wenn die zu erwartende Summe den bürokratischen Aufwand rechtfertigt.

Geschoben auf 2027/28 wird zum Beispiel die Sanierung der Pflugschul–Turnhalle. Auf die Zeit nach 2028 wird auch der Bau des neuen Vorspielsaals an der Bruno–Frey–Musikschule geschoben. Verzögert angegangen werden sollen die Erweiterungen der Grundschulen Birkendorf und Gaisental und der Mali–Gemeinschaftsschule. Hier besteht noch Klärungsbedarf beim Raumprogramm, wovon wiederum die Zuschusshöhe abhängt. Weitere Investitionen in die Technikausstattung der Stadthalle werden kritisch geprüft und zeitlich gestreckt.

Feuerwehrneubau in Ringschnait erst ab 2026

Verschoben auf die Zeit ab 2026 wird der Neubau des Feuerwehrhauses in Ringschnait. Hier ist ein Umbau am bisherigen Standort aus Sicht der Verwaltung wirtschaftlich nicht sinnvoll, weshalb es einen neuen Standort braucht. Auch der Bau eines neuen Funktionsgebäudes im Stadion wird geschoben und erneut geprüft. Notwendige Sanierungen im Stadion hingegen werden gemacht. In Ringschnait bleibt auch der Modulbau des Kindergartens erst einmal bestehen.

Der Minikreisel in der Gaisentalstraße erhält auch keinen massiven Ausbau. Die provisorische Lösung soll Bestand haben. (Foto: Gerd Mägerle )

Im Tiefbau werden der Umbau der Hardtsteige sowie des Knotens Memminger/Ulmer/Bergerhauser Straße geschoben, um im Tiefbauamt unter anderem Kapazitäten für den Hochwasserschutz, Breitband– und Nahwärmeausbau zu haben. Die Umgestaltung der Kreuzung Gaisentalstraße/Birkenharder Straße/Mondstraße wird auf 2027 verschoben. Nicht weiterverfolgt wird der nochmalige Umbau des Minikreisels in der Gaisentalstraße sowie der Neubau eines Kreisels am Berliner Platz.

„Mit angezogener Handbremse fahren“

Das Programm sein insgesamt ausgewogen, meinte Friedrich Kolesch (CDU). Wichtig sei seiner Fraktion der Substanzerhalt. So sei es gut, dass die Sanierung der Grundschule Stafflangen auf CDU–Antrag hin auf 2026/27 vorgezogen worden sei. Man akzeptiere hingegen, dass der Bau des Vorspielsaals an der Musikschule kurzfristig nicht möglich sei. Wichtig sei seiner Fraktion die Standortfindung für eine Nahwärme–Energiezentrale in der nördlichen Innenstadt.

Wir sollten jetzt mit angezogener Handbremse fahren, damit der Haushalt nicht ausufert. Josef Weber

„Wir sollten jetzt mit angezogener Handbremse fahren, damit der Haushalt nicht ausufert“, sagte Josef Weber (Grüne). Während Investitionen in Bildung und Betreuung von seiner Fraktion unterstützt würden, plädierte Weber für ein Verschieben des Baus der GV Blosenberg. „Wir sollten erst abwarten, wie sich der B30–Aufstieg auswirkt.“ Wichtig sei, schnellstmöglich regenerative Energien erschließen. Dazu zählten das Nahwärmenetz, aber auch eine mögliche Wärmegewinnung aus der Riß. Bei den meisten Punkten ziehe man an einem Strang, trotzdem kündigte Weber an, dass sich die Grünen diesmal der Stimme enthalten.

Chance für Pestalozzihaus?

Das Investitionsprogramm sei ambitioniert, beinhalte viele Pflichtaufgaben und nur wenige freiwillige Dinge, so Stefanie Etzinger (Freie Wähler). Die Priorisierung von Bauvorhaben im Bildungs– und Betreuungsbereich habe aber nur einen Nutzen, wenn auch genügend Fachkräfte gefunden würden. Auch der Personalmangel im Rathaus bremse die Umsetzung von Projekten. Grundsätzlich gefalle ihrer Fraktion das strategische Ziel des Sparens.

Die Projekte erfordern einen hohen Personaleinsatz. Gabriele Kübler

„Die Projekte erfordern einen hohen Personaleinsatz“, sagte Gabriele Kübler (SPD). Sie bedauerte, dass die Sanierung der Pflugschul–Turnhalle wieder geschoben werde, ebenso die Sanierung von Hardtsteige und Steigmühlstraße. „Beide sind in erbärmlichem Zustand.“ Ob es den Vorspielsaal an der Musikschule brauche, stellte sie in Frage. „Vielleicht besteht die Möglichkeit, den Saal im Pestalozzihaus durch das angedachte Sanierungsgebiet wieder zu ertüchtigen.

„Kann ein unterbesetztes Baudezernat das alles leisten?“, fragte Hildegard Ostermeyer (FDP) angesichts der großen Projektliste. Ihrer Fraktion gingen Sanierung vor Neubau und Pflichtaufgaben vor Freiwilligkeitsleistung. Auch Ralph Heidenreich (Linke) sprach sich für Substanzerhalt aus und regte an, den Hausmeistern der städtischen Gebäude etwas mehr Etat zu geben, damit sie kleine Mängel sofort besitigen könnten, ehe es zu größeren Schäden komme.