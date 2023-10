Biberach

Spannendes über Fachwerkhäuser

Biberach / Lesedauer: 2 min

In der kommenden Woche bietet Tourismus Biberach wieder spannende Stadtführungen an. Eine davon widmet sich den Fachwerkhäusern in Biberach.

Veröffentlicht: 10.10.2023, 18:02 Von: sz