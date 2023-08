Spätsommer mit Künstler Jakob Bräckle

Das Museum Biberach veranstaltet im September zwei Programmpunkte im ehemaligen Atelierhäuschen des Malers Jakob Bräckle (1897—1987) in Winterreute. Das Haus wurde von der Stadt Biberach erworben. Der Künstler, der zu den wichtigsten Malern Oberschwabens des 20. Jahrhunderts gehört, verbrachte hier oft seine Arbeitswochen im Sommer und malte.

Am Sonntag, 3. September, um 15 Uhr geben Gudrun Martin, die Tochter Jakob Bräckles und Judith Bihr, stellvertretende Museumsleiterin, eine Führung durch das Atelierhäuschen und eine Einführung in das künstlerische Schaffen des Malers. Ausgewählte Werke, die Jakob Bräckles Wandel des Motivs von der Landschaft hin zur Abstraktion beleuchten, werden zu sehen sein. Das Atelierhäuschen befindet sich in Winterreute 57 in Biberach. Fußgänger können in der Durchgangsstraße in Winterreute den Weg zwischen Winterreute 51 und Winterreute 49/1 nehmen, danach dem Weg circa 50 Meter folgen, das Atelierhäuschen befindet sich auf der rechten Seite.

Am Sonntag, 17. September, um 15 Uhr gibt Bruno Albinger eine bebilderte Spaziergangsführung auf den Spuren Bräckles rund um Winterreute. Treffpunkt ist der Parkplatz „Hohaus“, westlich von Winterreute. Der Eintritt pro Veranstaltung beträgt sechs Euro (ermäßigt fünf Euro).