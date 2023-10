Den Vortrag „Soziale Netzwerke und Jugend ‐ Ein Auftrag für moderne Erziehung“ bieten der Kommunale Präventionspakt (KOMM) des Landkreises und das Kreisjugendreferat am Montag, 16. Oktober. Der Vortrag findet im großen Sitzungssaal des Landratsamts in Biberach statt und beginnt um 19 Uhr. Dies teilt das Landratsamt mit. Kinder, Jugendliche und ihre Handys: In jeder kleinen Pause wird aufs Handy geschaut, fotografiert und getextet. Aber was machen junge Menschen da eigentlich? Was genau sich bei TikTok, Snapchat, YouTube, WhatsApp oder Instagram abspielt, wissen wenige Erwachsene. Noch wichtiger ist, wie man Kinder und Jugendliche in diesem Kontext, wo kann gefördert und unterstützt werden, erzieht? Solchen Fragen geht der Referent Clemens Beisel an dem Abend auf den Grund und spricht besonders Eltern, Haupt- und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit und Pädagogische Fachkräfte an. Eine Anmeldung per Mail an [email protected] oder an margit[email protected] ist erwünscht. Die Teilnahme ist kostenfrei.