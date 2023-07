Stattliche Pferde, bunte Kostüme, kunstvolle Tanzeinlagen, jede Menge Musik und vor allem viele glückliche Gesichter: Das macht den historischen Festzug aus. Oder zumindest ist das der Eindruck, den ich bei meinem ersten Schützenfest in diesem Jahr gewinnen konnte. Von einem Platz in der ersten Reihe konnte ich mich einführen lassen in die Geschichte — und die Feierlaune — meiner neuen Heimat.

Gleich am frühen Morgen merkte man am Schützendienstag, dass es kein Tag war, wie jeder andere. Die Stadt war voll, überall waren die Leute schon dabei, sich die besten Schattenplätze zu sichern, um den Festzug beobachten zu können. Die Darsteller und Musiker, die nach und nach eintrudelten, ließen mich kurz zweifeln, ob ich aus Versehen im falschen Jahrhundert aufgewacht war. Denn auch die sonst so verräterischen Autos suchte ich an diesem Tag vergeblich.

Menschen, Menschen ohne Ende

Stattdessen sind das Pferd und die Kutsche während des Festzugs das Fortbewegungsmittel der Wahl. 230 Pferde und rund 400 Fuhrmänner, Reiter und weitere Begleitpersonen für die Tiere waren in diesem Jahr dabei. Hinzu kamen zu Fuß noch 1000 Musikanten in den Musikkapellen, Spielzügen und Trommlergruppen und weitere 1000 Kostümierte, die einen durch die Zeit führten.

Kein Wunder also, dass auch der Wegesrand von jeder Menge Menschen gesäumt war. Bei so vielen Kindern, die den Festzug von außen verfolgen oder dabei mitlaufen, scheint zumindest das Schützenfest keinerlei Nachwuchssorgen zu haben. Fachkräftemangel? Demografischer Wandel? Davon ist hier keine Spur. Nur den Klimawandel, den kann man nicht vergessen, denn die Sonne brannte am Dienstagmorgen unerbittlich auf die Zuschauer und Darsteller nieder. Der Abt des Klosters Weingarten, Teil der Staufer–Gruppe, sagte aber passend: „Heute tun wir gerne schwitza, ich wünsche euch allen eine scheene Schütza!“

Der Klang des Festzugs

Und dem schienen alle zuzustimmen. Denn trotz des Wetters hatten alle Mitwirkenden noch jede Menge Energie, als sie auf dem Marktplatz einliefen. Die Gaukler–Gruppe der Turngemeinde Biberach baute noch eine menschliche Pyramide und die Sportler schlugen ein Rad nach dem anderen, die Mitglieder der Bauerntanz–Gruppe und aus der Rokoko–Zeit zeigten noch mühelos einige Schrittfolgen und die Fahnenschwinger ließen ihre Flaggen hoch durch die Luft fliegen. Und auch den Musikgruppen und -vereine aus Biberach und dem Umland ging die Puste noch lange nicht aus. Selbst Stunden später klang ihr Trommeln noch durch die Altstadt.

Überhaupt: Der Umzug soll zwar ein lebendiges Bilderbuch der Stadtgeschichte sein, mindestens genauso einprägsam wie die Bilder dieses Festzugs waren für mich Neuling aber auch die Geräusche, die damit einhergingen: das Trommeln und die Fanfaren, das Schnauben der Pferde, aufgeregt durch die murmelnde Menschenmenge. Das Klappern ihrer Hufe und das Läuten der Glocken um ihre Hälse — und natürlich die mal mehr, mal weniger heiseren Rufe: „Scheene Schütza!“

Für jeden was dabei

Insgesamt hat der historische Festzug für jeden was zu bieten: Ob nun für die Musikliebhaber, die sich von einem zum nächsten Spielmannszug sehnen, die Tierfreunde, die neben den Pferden auch Ponys, Schafe, Ziegen und Falken zu sehen bekamen, die Handwerksenthusiasten, die alte Webstühle, Spinnräder oder Färbetechniken auf den Wagen der Zunftgruppen entdecken konnten, oder für Hobbyhistoriker, die dank der Kostüme die Stadtgeschichte vom 12. bis ins 19. Jahrhundert im Zwei–Stunden–Schnelldurchlauf erleben konnten.

Fotos: Georg Kliebhan/Gerd Mägerle

Besonders willkommen war auch die Feuerwehr, die mit ihrer Abprotzspritze von 1862 den Zuschauern eine nasse Abkühlung verschaffte.

Wen der Räuber erwischt hat

Highlight des Zuges, so hatte ich es im Vorfeld gelesen, sei jedoch der Sturm des Schwarzen Vere auf den Marktplatz ganz am Ende und die Frage: Wen aus der lokalen Prominenz und Politik schnappt er sich in diesem Jahr für ein unfreiwilliges Bad im Brunnen? Und wenn man dann da so in der ersten Reihe sitzt, dann ist es schon beeindruckend, wenn die kostümierten Tunichtgute auf einen zurennen und die Tribüne erklimmen.

Zur Sicherheit habe ich mal lieber meinen Notizblock demonstrativ vor mich gehalten: Ich bin dienstlich hier! Tatsächlich wurde auch nur der Landrat nass, aber ich glaube, nächstes Jahr beobachte ich den Festzug dann doch lieber aus der sicheren Entfernung der Redaktionsfenster.