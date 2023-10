Sonderausstellung läuft noch wenige Tage

Die Sonderausstellung „Nationalsozialismus in Biberach“ läuft noch bis Sonntag, 15. Oktober, im Museum Biberach. Die nächsten öffentlichen Führungen werden am Sonntag, 8. Oktober, um 11 und 15 Uhr angeboten.

Im Krieg hätte sich die landwirtschaftliche und industrielle Produktion in Deutschland ohne das Millionenheer der „Fremdarbeiter“ und Kriegsgefangenen nicht aufrechterhalten lassen. Im Kreis Biberach befanden sich 1945 nach einer von der französischen Militärregierung angelegten Aufstellung 1660 „Fremdarbeiter“. Diese arbeiteten unter anderem bei den Vollmer-Werken, im Autohaus Ottenbacher, in der Wurstfabrik Schefold, in der Käserei Jauch, bei Fritz Grüner Hoch- und Tiefbau, im Reichsamt für Bodenforschung sowie in Privathaushalten und auf landwirtschaftlichen Höfen.