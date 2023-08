Sommerradtour von Josef Rief führt von Bad Schussenried nach Bad Buchau

Der Bundestagsabgeordnete Josef Rief lädt zu seiner Sommer–Fahrradtour am Donnerstag, 31. August, von Bad Schussenried nach Bad Buchau ein. Treff– und Startpunkt ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz an den Klosterarkaden in Bad Schussenried.

Von dort aus führt der Weg laut Ankündigung entlang der neu geplanten Kreisstraße nach Kürnbach vorbei zur energieautarken Kläranlage bei Laimbach. Dort erklärt Bad Schussenrieds Bürgermeister Achim Deinet die Besonderheiten, welche zur Energieautarkie führen und wie die Anlage die Klimaziele seiner Stadt unterstützt.

Anschließend geht es zur Einkehr in die Erlebnisbrauerei Ott in Bad Schussenried. Frisch gestärkt, führt der Weg die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiter nach Bad Buchau zum jüdischen Friedhof. Dort wird die bekannte Heimatforscherin Charlotte Mayenberger über das besondere Verhältnis der christlichen und der jüdischen Bevölkerung in Bad Buchau referieren.

Anschließend besucht die Gruppe die Oberschwäbischen Motoren–Veteranenfreunde in ihrem Vereinsheim Heilix Blechle, für Verpflegung ist gesorgt. Auch besteht die Möglichkeit, das dortige Museum und den Luftschutzbunker bei einer Führung kennenzulernen. Anschließend wird zurück zu den Klosterarkaden von Bad Schussenried reradelt. Das Ende ist gegen 17.30 Uhr vorgesehen.

Speisen und Getränke sind während der Tour auf eigene Rechnung zu begleichen. Für die Planung wird um Anmeldung per Mail unter: [email protected] gebeten.