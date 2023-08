Sommerprogramm eines Abgeordneten

Bei seinem Sommerprogramms hat Thomas Dörflinger, CDU–Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Biberach, wieder angepackt und sich in Kurzpraktika bei Betrieben Einblick in deren Themen verschafft. „Die Sommertour ist fester Bestandteil meiner Arbeit als Landtagsabgeordneter. Die praktischen Einblicke vor Ort sind für mich von unschätzbarem Wert. Sie helfen mir, die Anliegen und Herausforderungen unserer Region aufzunehmen und diese in meine politische Arbeit einzubringen“, so Dörflinger zu Beginn seiner Sommertour, bei der auch zahlreiche weitere Gesprächstermine auf dem Programm standen.

Erste Station war die Metzgerei Birkhofer in Ochsenhausen, die als Familienbetrieb 1938 gegründet wurde und bei der Schlachtung und Verarbeitung auf regionale Lieferanten setzt. So abwechslungsreich die Arbeit eines Metzgers ist, so abwechslungsreich war auch das Praktikum für den Abgeordneten: von der Schlachtung über die Verarbeitung bis hin zur Abfüllung. Dörflinger unterstützte das Team um Inhaber Werner Birkhofer, der im Abschlussgespräch auf Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Energiepreise und Bürokratie verwies. Dörflinger, handwerkspolitischer Sprecher der CDU–Landtagsfraktion, hob die Bedeutung der Metzgereien für die Grundversorgung hervor und sicherte seine Unterstützung zu.

Beim Praktikum im Restaurant Linde in Steinhausen tauschte der Politiker Anzug gegen Kellner–Schürze und Schreibtisch gegen Serviertisch. „Lindenwirt“ Bernd Heinzelmann zeigte Dörflinger zuerst einen Blick hinter die Kulissen der Gastronomie, bevor der Abgeordnete aktiv sein durfte. Er nahm Bestellungen auf, half am Ausschank und bediente Gäste. Mit einem Augenzwinkern sagte Dörflinger: „Die Kunst des politischen Handwerks kann mit der eines erstklassigen Kellners verglichen werden. Es geht darum, die Bedürfnisse der Menschen zu verstehen, zu koordinieren und eine einladende Atmosphäre zum gemeinsamen Gespräch zu schaffen.“ Die Gastronomie sei mehr als ein Ort, um Nahrung aufzunehmen. Es seien Orte der Begegnung. Gerade deshalb müsse man bundespolitisch mehr für den Erhalt des Gastgewerbes tun. Dörflinger bezog auch Position zum aktuellen Vorhaben der Bundesregierung, die Mehrwertsteuer von sieben Prozent wieder auf das Vor–Corona–Niveau von 19 Prozent anzuheben. Er sei dafür, den aktuellen Satz beizubehalten und werde sich dafür an entsprechender Stelle einsetzen.

„Momente, die ich nie vergessen werde“, hatte Dörflinger als Statist bei den Festspielen in Burgrieden, die in diesem Jahr das Stück „Winnetou I“ auf dem Spielplan haben. Von Regisseur Michael Müller eingekleidet und geschminkt, spielte der Politiker im ersten Teil einen Siedler und wechselte als Apache im zweiten Teil die Rolle. Als das Publikum beim Schlussapplaus von seinem Mitwirken erfuhr, ging ein Raunen durch die Menge. „Die Aufführung von Winnetou I zeigt eindrücklich, wie durch Vertrauen aus Feindschaften am Ende Freundschaften werden können. Es ist toll, die Festspiele Burgrieden, deren Strahlkraft weit über den Landkreis Biberach hinausgeht, vor der Haustüre zu haben“, so der Abgeordnete. Ihn habe auch beeindruckt, wie herzlich die Truppe miteinander umgehe. „Unglaublich, was das Team mit der Geschäftsführerin Claudia Huitz hier auf die Beine stellt. Ich bin stolz, dass ich dabei sein durfte“, sagte Dörflinger.

Vom Pferd zur Kuh ging es für den Politiker auf dem Hof von Landwirt Marcus Härle in Dunzenhausen. Dörflinger half bei der Fütterung der Tiere, beim Melken und der gesetzlich vorgeschriebenen Erfassung der Jungtiere. Den an s Praktikum geknüpften Austausch mit Vertretern des Kreisbauernverbands Biberach–Sigmaringen begann Dörflinger mit einem Vergleich: „Genau wie beim Ausmisten im Stall ist es auch in der Politik wichtig, alte Denkweisen und verstaubte Strukturen zu entfernen, um Platz für frische Ideen zu schaffen.“ Ideen brachten Marcus Härle und die Vertreter des Kreisbauernverbands mit: der Umgang mit dem Biosphärengebiet Oberschwaben, mit Biber und Krähen, die Zukunft der Bioenergie, Freiflächenphotovoltaik, Jakobskreuzkraut oder Flächenstilllegungen — die Liste der Gesprächsthemen war lang.

„Jedes Jahr packe ich bei einem landwirtschaftlichen Betrieb mit an. Das verschafft mir einen guten Überblick und auch der anschließende politische Austausch ist mir wichtig. Mein Besuch soll aber auch ein Zeichen der Wertschätzung sein. Ohne Bäuerinnen und Bauern bleiben unsere Teller leer. Das sollten wir nie vergessen“, sagte Dörflinger.